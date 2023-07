Investigadora que definió a Israel como «Estado apartheid» visitó ese país y fue recibida con insultos

Itongadol/AJN.- Muriel Asseburg, quien es considerada unas de las más prestigiosas investigadoras en Alemania en temas de Medio Oriente visitó esta semana Israel y fue recibida por activistas del movimiento «Im Tirzu», quienes protestaron por su llegada. «¿Viniste a Israel para seguir con tu propaganda antisemita?», le espetaron.

Muriel Asseburg is a serious scholar. You can share her views or not. If you don’t, debate her and give counter-arguments. Harassing her in the street with outrageous insults is unacceptable and should be condemned all around.

— Steffen Seibert (@GerAmbTLV) July 13, 2023