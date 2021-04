Investigación israelí: la vacuna de Pfizer es menos efectiva contra la variante sudafricana

Itongadol/AJN.- Un informe del Instituto Clalit de Investigación y de la Universidad de Tel Aviv dados a conocer esta noche señala que la protección de la vacuna contra el coronavirus frente a la cepa sudafricana es menor que la dada contra la variante británica.

Según los datos arrojados por la investigación conjunta, la cepa originaria de Sudáfrica logra “romper” en cierta medida la defensa brindada por las dos dosis de la fórmula de Pfizer.

En tanto, la protección esperada de la vacuna contra esta cepa es menor que la brindada contra la británica, que actualmente es la más común en Israel. No obstante, los investigadores no indicaron en cuánto porcentaje es menos efectiva la fórmula de Pfizer. Según se estima, no representa una cifra drástica ya que no hay un brote generalizado de la variante sudafricana y es muy rara en el país.

Los investigadores detectaron pacientes de Clalit, una de las principales prestadoras de servicios de salud de Israel, que dieron positivos por coronavirus después de haber pasado 14 días de la primera dosis de la vacuna. Aun así se destacó que la alta efectividad de la fórmula de Pfizer llevó a que un bajo número de inmunizados se haya infectado.

Por cada vacunado que dio positivo, se buscó un caso confirmado de coronavirus de similar edad, sexo, etnia, área de residencia y otras características. La investigación se centró en 800 personas entre vacunados y no, y se enviaron muestras para determinar la secuencia genética.

El Ministerio de Salud de Israel informó esta noche que en las últimas 24 horas se detectaron 221 casos confirmados, sobre un total de 36 mil tests, de los cuales el 0.66% dio positivo.

Actualmente en Israel hay 4.004 casos activos, de los cuales 268 son de gravedad y 146 están con respirador artificial. Desde iniciada la pandemia fallecieron 6.292 personas.

Este viernes el Ministerio de Salud actualizó que el ritmo reproductivo básico de la enfermedad es de 0.92 en la población ultraortodoxa y en el resto se mantiene estable y permanece en 0.76.