Informe del Ejército israelí determina que “el despliegue de fuerzas fue incorrecto” en el caso de la muerte de soldado

Itongadol/AJN.- Dos semanas después de los enfrentamientos en la frontera entre Gaza e Israel y en la que perdió la vida el sargento primero de las FDI, Barel Shmueli, el Ejército israelí presentó detalles de su investigación sobre los incidentes.

Del informe de desprende que «el despliegue de tropas fue un error y las órdenes de apertura de fuego no fueron modificadas». El comandante de la División Sur, Eliezer Toledano, se presentó personalmente en el domicilio de la familia del soldado para presentar el informe.

Según la investigación, el procedimiento de batalla y las evaluaciones operativas se llevaron a cabo de manera exhaustiva e integral e incluyeron refuerzos de fuerzas competentes y entrenadas, incluidos francotiradores.

מסקנות הביניים של התחקיר הצה״לי שהוצג היום למשפחתו של בראל שמואלי ז״ל מצביעות על שגיאה בהצבת הלוחמים צמוד לחומת קרני ובחרכי הירי ברגע שההמון העזתי הגיע הצליח להגיע צמוד לחומה.

עם זאת – הרמטכ״ל קובע שהוראות הפתיחה באש ״אפשרו את ביצוע המשימה והסרת כל איום מסכן חיים״.@GLZRadio pic.twitter.com/FRkyuuYB4s — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) September 3, 2021

No obstante se aclaró: «Fue correcto el despliegue y activar las fuerzas de manera diferente desde el momento en que los violentos llegaron al muro defensivo. Al mismo tiempo, no se encontró ninguna diferencia en relación con los protocolos de apertura de fuego, y no se cambiaron en ninguna etapa antes o durante los eventos».

Este lunes se informó que el policía fronterizo israelí Barel Shmueli, que había recibido un disparo por parte de un palestino durante los disturbios en la frontera de Gaza el sábado 21 de agosto.

Shmueli tenía 21 años y era de Beer Yaakov, en el centro de Israel. El uniformado fue trasladado de urgencia al Centro Médico de la Universidad Soroka en Beersheba, donde estuvo hospitalizado durante más de una semana.