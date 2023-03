Informe: Aumentan las ausencias de reservistas de las IDF mientras Gallant advierte al Primer Ministro de que el ejército podría «desmoronarse»

Itongadol.- El Ministro de Defensa Gallant advirtió a Netanyahu en conversaciones recientes que si no se suavizaba la revisión judicial, «el IDF se desmoronaría» y él «tendría que actuar en consecuencia», aparentemente una referencia a dimitir, según informaron las fuentes de The Times Of Israel.

Al parecer, Gallant dijo a Netanyahu que el rechazo a servir estaba aumentando y que el ejército podría llegar a un punto en el que no pudiera funcionar. Instó al primer ministro a escuchar a los reservistas preocupados por la reforma.

La cadena informa de un supuesto «rechazo silencioso» creciente en las filas del ejército, con muchos reservistas que no se han presentado al servicio en las últimas semanas.

En una sesión de entrenamiento de esta semana de una unidad superior de la Brigada Paracaidista, varias compañías vieron cómo sólo se presentaba el 30% de los reservistas, y algunos de los que llegaron anunciaron más tarde que no podían servir.

Según el informe, el personal de las IDF encargado de convocar a los reservistas ha recibido cada vez más comunicaciones de personas que no se presentarán debido a objeciones de conciencia sobre la revisión judicial.

El IDF se ha negado a comentar los detalles del informe.