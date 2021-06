HOMBRES ARMADOS DISPARAN CONTRA LA CASA DE PERIODISTA DE YNET

Itongadol.- Dos asaltantes enmascarados dispararon el miércoles por la noche decenas de rondas de balas contra la casa de Tayibe y el vehículo del corresponsal de asuntos árabes de Ynet , Hassan Shaalan, informó el sitio.

Tres de las balas impactaron cerca de la cama del hijo de cuatro años y la hija de 13 de Shaalan, que estaban en su habitación en ese momento. No resultaron heridos, pero hubo daños materiales.

Una de las balas alcanzó a solo 10 centímetros (3.9 «) de la cabeza de la niña. Los tiradores estuvieron fuera de la casa durante aproximadamente una hora antes del ataque y preguntaron a los vecinos dónde está la casa de Shaalan. Después de que dispararon ráfagas de balas a aproximadamente 1:50 a.m., Uno de ellos usó el nombre de Hassan, soltando una maldición en árabe.

Shaalan no tenía enemigos, señaló Ynet News , y enfatizó que probablemente haya sido un objetivo debido a su trabajo como periodista que cubre la ola de crímenes en las ciudades árabes, así como los recientes disturbios en ciudades mixtas judío-árabes.

En el momento del ataque, Shaalan estaba trabajando en su próximo informe. Le dijo a Ynet que, aunque inicialmente asumió que la bala se había perdido de un tiroteo cercano, pronto se dio cuenta de que había sido el objetivo, debido al uso de su nombre por parte de los atacantes. También dijo que ha recibido amenazas a su vida en el pasado, pero que nunca se han materializado.

«Hay personas que me amenazan, y las conozco, pero en última instancia, siempre logro reducir la situación», dijo Shaalan a Ynet . «Esta vez, no me advirtieron que alguien quería hacerme daño. No sé quién me disparó y para qué. No le hice daño a nadie, no estoy en desacuerdo con nadie. un delincuente y no tengo vínculos con ninguna organización criminal o lavado de dinero. Soy un hombre honesto. Siempre estoy en el suelo en todas partes. Me podrían haber matado mientras conducía y no solo en casa «.

Él cree que «estos criminales querían enviar un mensaje: es mejor que mantenga la boca cerrada. No quieren que informemos sobre lo que está sucediendo en la sociedad árabe. No le tengo miedo a nadie. Sigo trabajando como de costumbre. sé que siempre trabajo con honestidad y presento las cosas correctamente de manera profesional «.

«Esta es la primera vez que alguien dispara a mi casa, y es un muy mal presentimiento porque no lastimé a nadie. Casi me matan a mis hijos y no sé qué me harán ahora si salgo a la calle». .

“En la sociedad árabe hay violencia y asesinatos todo el tiempo, y este fenómeno no tiene solución. Yo siempre digo: ‘Ayer alguien fue asesinado, mañana me matarán a mí, a mi esposa, a mi hijo y a mi hija’. los delincuentes andan libres y no hay nadie que los cuide «.

Le enfatizó a Ynet : «No esperaba llegar a este punto. Quiero cuidar a mi familia ahora. Mi esposa está llorando, y necesito calmar a mis hijos e ir a otro lugar. No nos quedaremos en casa hoy. . «