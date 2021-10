Herzog dio un discurso durante la ceremonia para conmemorar a Shimon Peres

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, y la primera dama, Michal Herzog, participaron en la ceremonia conmemorativa del quinto aniversario del fallecimiento del ex presidente del Estado de Israel, Shimon Peres.

“Muchos de ustedes hoy sentados aquí tienen muchos recuerdos de Shimon Peres, pero creo que soy uno de los únicos, además de la familia, por supuesto, que puede decir que conocieron a Shimon Peres casi desde el momento en que nacieron. Todavía recuerdo de mi infancia cómo mi madre describió con afecto y humor cómo en la década de 1950 leyó en la palma de la mano de Shimon que él sería primer ministro”, expresó Herzog.

“Menciono esta historia no solo como una anécdota divertida, sino porque para mí Shimon fue una guía tremenda, durante toda mi vida adulta. Pasé miles de horas con Shimon a lo largo de mi vida. Tiempo que nunca olvidaré. Momentos de alegría y emoción, y momentos de crisis y dolor. Entre estos momentos de dolor, que nunca olvidaré, estuvieron mis visitas al Hospital Sheba, compartiendo las oraciones y esperanzas de todo el Pueblo de Israel para que Shimon salga de su cama de hospital y vuelva a compartir su sabiduría, su guía, su consejo, estar ahí para todos nosotros. Esperanzas que se evaporaron cuando escuchamos, con el corazón roto, sobre su fallecimiento hace exactamente cinco años”, agregó.

“Como saben, hace dos meses me puse en los zapatos que una vez ocupó el Noveno Presidente, Shimon Peres. De hecho, apenas hay un par de zapatos que no llenó en la historia de nuestro país, y casi no hay cargo público que no haya ocupado. Sin embargo, cada vez que asumí un rol, incluso roles en los que el presidente Peres no había servido previamente, pensé, consciente o inconscientemente, en las lecciones que había aprendido de Shimon”, continuó Herzog.

“Con el permiso de ustedes, deseo compartir tres de estas lecciones. La primera lección es la diversidad de su vida y personalidad, lo que llamaré aquí: versatilidad. La capacidad de ser dos cosas a la vez, de no quedar encerrado en un espacio estrecho en términos de habilidades, conocimiento y acción práctica”, destacó.

“La segunda lección fue la perseverancia y la capacidad de no darse por vencido. Y la tercera lección resume, en mi opinión, el carácter del Noveno Presidente, el presidente Peres, más que cualquier otro: la visión. Mucha gente solo mira el presente, ciertamente en la arena política. El aquí y ahora nos absorbe, junto con todos nuestros recursos. Como noveno presidente del Estado de Israel, Shimon Peres supo mirar hacia el futuro, mirar a lo lejos, tomar vuelo. Siempre hubo la sensación de que era una especie de jugador de ajedrez, y su tablero de ajedrez era la historia del pueblo judío y del Estado de Israel”, concluyó.