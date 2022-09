Herzog denuncia politización de la Asamblea Mundial de la Salud

AJN/Itongadol.- En la apertura de la primera Conferencia Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se celebra en Israel, el presidente Isaac Herzog criticó “las resoluciones sesgadas y politizadas casi cada año que señalan a Israel en la Asamblea Mundial de la Salud”.

“Estas resoluciones deben terminar”, dijo Herzog a los participantes.

“Dañan el trabajo y la reputación de ese distinguido organismo, al tiempo que impactan negativamente la cooperación en salud en la región. La salud debe estar por encima de la política, al tiempo que sirve como puente para la cooperación y el intercambio mutuamente beneficiosos, mejorando la calidad de vida de todos.»

El evento de tres días se inauguró en Tel Aviv el lunes. Reúne a ministros de Salud y delegados de alto nivel de los 53 Estados miembros de la Región Europea de la OMS, reuniéndose en persona por primera vez desde el estallido de la pandemia de COVID-19.

También participaron en el evento el director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, el ministro de Salud, Nitzan Horowitz, ministros de Salud de docenas de países y representantes del sistema médico de Israel y de todo el mundo.

La Asamblea Mundial de la Salud (WHA) a la que se refirió Herzog es el organismo de la OMS que se celebra anualmente en mayo en Ginebra para determinar las políticas de la organización, nombrar al director general, supervisar las políticas financieras y revisar y aprobar el presupuesto para programas propuesto.

“El Estado de Israel está comprometido a trabajar en estrecha colaboración con la OMS para permitir que la humanidad enfrente los muchos desafíos que enfrentamos”, continuó Herzog.

“Aunque Israel es un país pequeño con pocos recursos naturales, estamos bendecidos con recursos humanos fenomenales. Israel es el hogar de innumerables empresas pioneras de tecnología médica y tecnología de la salud, que superan los límites de la imaginación humana.»

“Junto con las instituciones europeas e internacionales podemos desarrollar los avances que les permitirán a las personas vivir una vida más saludable y prolongada. En este sentido, me complace anunciar que Israel trabajará con la OMS para establecer un centro de vanguardia para la salud digital, brindando atención innovadora y de alta calidad a todos los rincones del mundo”.

El Presidente hizo un llamado a abrazar “el nuevo espíritu de paz que se extiende por Medio Oriente, luego de los históricos Acuerdos de Abraham”.

“Israel”, dijo, “continuará ofreciendo apoyo y ayuda a los vecinos cercanos y lejanos, incluidos y predominantemente nuestros vecinos palestinos, extendiendo su mano a todos, en asociación y colaboración”.

Por ejemplo, luego del aumento de casos de viruela del mono en hombres en Israel, el Ministerio de Salud lanzó una campaña para concientizar sobre la enfermedad en la aplicación de citas Grindr, destinada a masculinos de la comunidad gay, y en otros sitios web.

La televisión estatal israelí (KAN) informó que un alto funcionario del Ministerio de Salud estima que pronto el personal médico que pueda entrar en contacto con pacientes, como médicos de urgencias y dermatólogos, podrán vacunarse contra la viruela del mono.

El funcionarios indicó que prevalece el temor de que si la enfermedad comienza a propagarse entre las personas de grupos de riesgo, podría causar complicaciones.

No obstante, la fuente añadió que por el momento no parece haber motivos para preocuparse por una propagación importante del virus y no hay intención de vacunar a poblaciones en riesgo.

Hasta el momento, unos doscientos varones fueron infectados con viruela del mono en Israel y más de dos mil personas se vacunaron.

Aunque la enfermedad no es de transmisión sexual, la mayoría de los infectados en Israel y en todo el mundo en el brote actual son hombres que tienen relaciones con personas del mismo sexo.