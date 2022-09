Empresa de defensa israelí vende sistemas anti-drones a Ucrania a través de Polonia

Itongadol.- Un contratista de defensa israelí está suministrando sistemas anti-drones al ejército de Ucrania a través de Polonia, según informaron las fuentes de The Times of Israel.

Una fuente de la empresa dijo a Zman que el equipo se vendía a Polonia para eludir la negativa de Israel a vender armas avanzadas a Ucrania.

La empresa informó al Ministerio de Defensa de que la venta era a Polonia y parecía no ser consciente de que Varsovia estaba actuando como intermediario para transferir las armas a Kiev, que ha estado utilizando los sistemas israelíes para luchar contra la invasión rusa de Ucrania.

Fuentes de la industria de la defensa aclararon que los sistemas antidrones -que pueden interceptar e interrumpir vehículos aéreos no tripulados- están clasificados como «tecnología defensiva avanzada» y, por tanto, no está aprobada su venta a Ucrania. Sin embargo, el gobierno israelí no parece interesado en torpedear el acuerdo.

El Ministerio de Defensa no ha hecho ningún comentario inmediato.

Israel despliega sistemas antidrones a lo largo de sus fronteras con Gaza, Líbano y Siria y está considerado como líder mundial en el desarrollo de esta tecnología, en la que participan varias empresas israelíes: Israel Aerospace Industries, Elbit, MCTECH, Spear y Avnon Group.

Los sistemas israelíes han sido desplegados por Azerbaiyán en su conflicto con Armenia y también se han vendido a Estados Unidos y a países de América Latina, África y Europa del Este.

Mientras que los países occidentales han suministrado una cantidad considerable de armamento a Ucrania desde que Rusia la invadió el 24 de febrero, el Ministerio de Defensa se ha opuesto a la venta de sistemas ofensivos y defensivos avanzados a Kiev alegando que perjudicaría las «delicadas relaciones» de Jerusalem con Moscú.

Israel ha tratado de preservar los lazos con Rusia, especialmente debido a la presencia militar rusa en la vecina Siria, donde la Fuerza Aérea israelí ha atacado regularmente objetivos vinculados a Irán, aunque las relaciones parecen haberse enfriado recientemente, ya que Jerusalem se ha vuelto cada vez más franca con respecto a Ucrania. Rusia, al igual que Ucrania, también tiene una gran comunidad judía.

Antes de la invasión rusa, Israel también habría hundido un plan de Estados Unidos para suministrar a Ucrania la Cúpula de Hierro, un sistema israelí de defensa antimisiles desarrollado con financiación estadounidense que se ha vendido a varios otros países.

Aunque se ha abstenido de enviar armas, Israel ha suministrado a Ucrania equipos básicos de defensa, como cascos y chalecos protectores, además de ayuda humanitaria, como medicamentos y mantas. En julio, Israel comenzó a proporcionar apoyo financiero directo a las organizaciones de ayuda civil que operan en el país devastado por la guerra. También gestionó un hospital de campaña en el oeste de Ucrania durante seis semanas antes de cerrarlo en abril.

La negativa de Jerusalem a enviar ayuda militar ha irritado a Kiev, que ha pedido a Israel que le venda la Cúpula de Hierro y otras armas defensivas.