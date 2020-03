Hernán Felman: “Estas elecciones no fueron ideológicas, fueron a favor o en contra de Netanyahu”

Itongadol/AJN.- Tras conocerse el escrutinio provisorio que marcó un triunfo del Likud, obteniendo cuatro escaños más que Azul y Blanco, Hernán Felman, presidente del Comité Ejecutivo del partido que conduce Benjamín Netanyahu, dialogó con la Agencia AJN acerca de los comicios y los desafíos para lograr una mayoría parlamentaria que evite tener que ir a una nueva elección en unos meses. “Ganó el sí a Netanyahu”, expresó Felman, a quien consideró “el mejor primer ministro que tuvo Israel en toda su historia”. Además, se refirió a la “necesidad patriótica de apoyar la constitución de un gobierno estable en Israel”.

A continuación, los detalles de la entrevista que mantuvo esta agencia con Felman, quien además es vicepresidente del KKL Mundial.

AJN- ¿Cómo se vivieron las últimas horas en Israel a partir de los primeros resultados que marcaron la victoria de Likud?

HF.- No me sorprendieron los resultados. Se venía sintiendo en el aire en Israel hace bastantes días. Hace dos semanas ya dije que percibía un cambio en la opinión pública. En definitiva, lo que pasó ayer fue una concreción que los que estamos en política veníamos olfateando hace un tiempo. No hay ninguna duda que esta votación fue muy política y manifestó cuál es el sentimiento israelí con respecto a las investigaciones y acusaciones contra Netanyahu, y la voluntad de bajarlo del lugar de primer ministro a cualquier precio, utilizando formas legales o menos legales. Esto fue una cachetada del público israelí a la forma en que se refirieron al mejor primer ministro y a los mejores gobiernos que tuvo Israel en toda su historia.

AJN- ¿No hubo un hartazgo de la gente respecto a que se volviera a votar por tercera vez?

HF- La respuesta está en el porcentaje de votantes. Todo el mundo que pensaba que había cansancio en la gente por haber tenido que ir a las urnas tres veces y esto iba a repercutir en la cantidad de votantes. Sin embargo, en los últimos 30 años no hubo un porcentaje de votos tan alto en Israel. Esto quiere decir que algo fue malinterpretado por los periodistas en sus análisis.

AJN- ¿Por qué hay tanto optimismo de parte del primer ministro sobre el resultado de esta elección y sobre la posibilidad de formar gobierno?

HF- Por un lado, nadie en Israel está dispuesto a soportar una cuarta elección. Por otro lado, a las dos preguntas que Azul y Blanco dio respuestas en su propaganda, que eran quién tenía un partido mayor y quién tenía una coalición más representativa, el pueblo de Israel dio respuesta contundente: el Likud tiene cuatro bancas más que Azul y Blanco y, por otro lado, tiene la capacidad de formar una coalición mayor, con 59 escaños por el momento, que esperamos que sean 60 o 61 cuando se termine el recuento de los votos.

AJN- Liberman ha manifestado que de ninguna manera va a integrarse a la coalición de derecha. ¿Cómo se han tomado esto al interior del partido?

HF- La tragedia de estas elecciones, y de la serie de elecciones del último tiempo en Israel, es que cada uno de los candidatos estableció y decidió con quién no se iba a sentar. No dejaron las puertas abiertas para nadie. En el caso de Liberman, cerró todas sus puertas, porque habló mal tanto de Netanyahu como de Gantz. En definitiva creo que lo que hizo Liberman es una traición a sus votantes, quienes también lo castigaron, ya que pasó de 8 escaños en las anteriores a tener cerca de 6 ahora. Sus votantes son de derecha, y él usó los votos para hacer de cuenta que iba a hacer una coalición con la izquierda y los árabes, que no reconocen al Estado de Israel como un estado judío y en algunos casos incluso hasta apoyan al terrorismo. Es extraño hablar así de Liberman, con quien tengo además una amistad personal, pero es la realidad.

AJN- ¿Creen que existe la posibilidad de que se rompa el frente de Gantz y algunos de sus escaños vayan para la coalición de Netanyahu?

HF- A mi no me gusta hablar de eso. Yo creo que hay fuerzas en el ala izquierda de la política israelí que comprenden de la necesidad patriótica de apoyar la constitución de un gobierno estable en el Estado de Israel. Creo que vamos a conseguir patriotas que sepan cuáles son las necesidades de este momento del país.

AJN- Hace años que Israel viene eligiendo la derecha. Hubo tiempos también para la izquierda. ¿Qué opinión le merece este fenómeno?

HF- El proceso que ha vivido Israel ha sido muy sano. Cuando fue necesario desplegar las ventajas del socialismo, Israel supo hacerlo y en el momento de la creación del Estado no hay dudas de que era lo que se necesitaba para poder formar una nación. En cambio, en la situación de hoy, Israel necesita una economía fuerte, que da apoyo a la iniciativa privada y a relaciones exteriores que abren las puertas al mundo. Israel ha dado un paso hacia la derecha. Estas elecciones no se han dirimido por cuestiones ideológicas, sino que ha sido a favor o en contra de Netanyahu. En ese contexto, ha triunfado el sí a Netanyahu.

AJN- Aprovecho para molestarlo en su cargo de vicepresidente mundial del KKL. ¿Cuáles son sus expectativas para el 2020?

HF- En el KKL no hago partidismo político. El KKL tiene funciones importantísimas en Israel y en el mundo judío. Incluso también en el desarrollo de países que necesitan el apoyo técnico, que damos de manera desinteresada en países como Kenya, Colombia o en México. El KKL sigue cumpliendo sus funciones, hoy con algunos nuevos desafíos educativos y económicos. Tenemos mucho para hacer en Israel y lo seguiremos haciendo.