Gantz: «La lista árabe no va a ser parte de nuestro gobierno»

Itongadol/AJN.- 19 días para las elecciones y los líderes tratan por todos los medios de romper el previsible nuevo empate en los resultados.

Benny Gantz salió a responder las acusaciones del líder de la lista única árabe, Ayman Odeh, que dijo que para apoyar un nuevo gobierno de Gantz, éste debe alejarse de sus declaraciones que hablan de anexiones territoriales como Netanyahu, por ello no va a entrar a ningún gobierno donde esté Liberman y no va a proponer a Gantz para formar gobierno.

En una visita a una aldea árabe en la Galilea, Gantz dijo que la lista única árabe no puede ser parte del gobierno que formará. Las diferencias con los líderes del partido son inalcanzables. “Israel es un país judío y democrático que se debe defender de los enemigos de afuera. No puede soportar a los que apoyan el terror o a los que no lo condenan. Lo dije varias veces y lo vuelvo a repetir, no tengo nimgún problema en hablar con cualquier partido politico, pero la lista única no va a ser parte de nuestro futuro gobierno”.

Gantz también se refirió al plan de Trump: “La aplicación del plan se hará de manera consensual con todos los participantes. El plan es un buen comienzo, pero no obligaremos a nadie, a ningún ciudadano israelí a moverse a otro lugar sin su consentimiento. Quiero eliminar ese tema de la mesa de discusión”. Sobre las próximas elecciones, Gantz comentó: “Sabemos que en las elecciones del 2 de marzo hay gente que va a hacer todo lo posible para que vaya la menor cantidad de árabes a votar, hay gente de la población árabe que colabora con extremistas de la derecha para que eso suceda, esa es una sociedad peligrosa para ustedes y para todos nosotros”.

Con respecto a las declaraciones de Gantz, Netanyahu respondió en su cuenta de Twitter: “En la Knesset de Ahmed Tibi, Ayman Odeh y la lista única, Gantz no puede formar gobierno. Los votantes de Azul y Blanco se pasan al Likud, porque saben que sólo el Likud con mi liderazgo puede formar un gobierno de derecha que haga a Israel fuerte y segura”.