Exjefe del ejército israelí llama a una ola de protestas contra la coalición de Netanyahu

Itongadol.- Un antiguo jefe militar israelí llamó a una oleada masiva de protestas contra una serie de polémicas reformas que la emergente coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu pretende llevar a cabo.

«Si Netanyahu daña los intereses nacionales del Estado de Israel, si daña la democracia israelí, la educación estatal y las FDI como ejército del pueblo, la forma de enfrentarse a ello es sacar a un millón de personas a la calle. Yo estaré entre ellos», dijo Gadi Eisenkot, MK de la Unidad Nacional, a la publicación hermana de Ynet, Yedioth Ahronoth, en una entrevista.

En la entrevista, Eisenkot se refirió a un estudio no publicitado realizado por lo que denominó un «organismo de seguridad no especificado», en el que se señalaba que los judíos ya no son mayoría en Israel, ya que la población no judía les supera en unos 200.000 habitantes.

Eisenkot también dijo que, como antiguo jefe del Estado Mayor de las FDI, ver a políticos, como el incendiario de extrema derecha Itamar Ben-Gvir, apoyando a los soldados de las FDI que fueron sometidos a un consejo de guerra tras un enfrentamiento con activistas de extrema izquierda en Hebrón «señala el vértigo en el que nos encontramos.»

«Condeno el uso cínico de este caso por parte de Ben-Gvir y otros. No podemos permitir una situación en la que los soldados de las FDI no quieran servir en funciones de combate debido a la forma en que su tratamiento es retratado por quienes tienen agendas políticas», dijo Eisenkot.

«Quien involucra a las FDI en el discurso político está debilitando a los militares a largo plazo para conseguir objetivos a corto plazo. Como ciudadano israelí, puedo decir lo que no pude decir como soldado. No podemos permitir que se repitan las acciones cobardes de los líderes políticos como en el caso de Elor Azaria, deben respaldar completamente a las FDI».

También durante la entrevista, Eisenkot dijo que «Elor Azaria disparó a un terrorista que ya estaba muriendo. Después de él fue Netanyahu, y no quiero ser tajante, al decir que mató a tiros el espíritu de Estado de Israel, pero lo hirió gravemente, y durante mucho tiempo».

Eisenkot aclaró que no tenía intención de unirse a la coalición de Netanyahu ni de abandonar la política israelí. Describió los acuerdos de coalición de Netanyahu con los partidos miembros de su bloque conservador-religioso como un «libre para todos», y a Netanyahu como un hombre montado en un tigre maniobrado por Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich.

«Temo por la continuidad de la existencia de Israel ce tal y como lo he conocido: democrático y unido», añadió Eisenkot, que también criticó el enfoque de Netanyahu hacia el programa nuclear iraní y las líneas de actuación que tomó para ello con los expresidentes estadounidenses Barack Obama en 2015 y Donald Trump en 2018.

Eisenkot señaló que su principal queja es cómo Netanyahu cambió y sigue cambiando el camino por el que va Israel.

«Le daré un ejemplo militar: una vez, usted colocaría un mapa con nuestras fuerzas marcadas en azul en él, y las fuerzas enemigas marcadas en rojo. Luego, colocarías una regla para medir la distancia entre ellas, y nos falta la regla, y no podemos ver la distancia».