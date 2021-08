Especialista israelí señala que “la tercera dosis de la vacuna contra el Covid podría ser suficiente para toda la vida”

Itongadol/AJN.- “Tal vez veamos que, como con la hepatitis, la vacuna brinda protección de por vida. No lo sabemos, hay muchos signos de interrogación”, expresó Galia Rahav, directora de Infectología del Hospital Shiba, al ser consultada sobre si la humanidad está condenada a un futuro marcado por reiteradas campañas de vacunación contra el coronavirus.

En declaraciones a la radio del Ejército israelí, Rahab señaló: “Somos el primer país que vacunó masivamente y fue maravilloso. Volvimos a la vida. Al parecer tendremos que dar un refuerzo”.

La directora de Enfermedades Infecciosas del Hospital Sheba añadió que por el momento el objetivo es bajar los índices de morbilidad grave.

“Vemos en los primeros adultos mayores en vacunarse una disminución en la cantidad de anticuerpos, y por el momento el principal problema que hay que resolver es bajar los índices de morbilidad en esta franja etaria”, señaló.

“Los casos graves por coronavirus en esta etapa se centran entre los adultos de entre 50 y 60 años vacunados, en tanto que, en menores de 50 los internados de gravedad los encontramos en aquellos que decidieron no vacunarse”, explicó Rahab.

La especialista explicó que “las vacunas no generaron el desarrollo de nuevas cepas de coronavirus. “Incluso antes aparecieron variantes, la británica y la africana por ejemplo, es algo natural de los virus”, puntualizó.

Esta mañana el Ministerio de Salud de Israel indicó que 3,843 personas fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas.

Además, la cantidad de pacientes de gravedad se sitúa en 253, en tanto que la tasa de positividad es de 3.79%.

En Israel hay 27,525 personas cursando la enfermedad, de las cuales solo 464 están hospitalizadas, y 52 están con respirador. Desde iniciada la pandemia se contagiaron 891,811 ciudadanos en el país y 6,509 fallecieron.

Desde iniciada la campaña de vacunación 5,801,781 israelíes recibieron la primera dosis, 5,390,870 completaron el ciclo y 349,707 recibieron la tercera inyección. En el país viven 9.3 millones de habitantes.

En otro intento por evitar una inminente cuarentena en Israel, el país considera una serie de medidas para evitar la implementación de lo que se considera el último recurso en la lucha contra el coronavirus. Entre estas está la aplicación de una tercera dosis de la vacuna a partir de los 40 años.

Israel pareció haber dejado atrás al coronavirus y desde que comenzó su campaña de vacunación, a las pocas semanas, pudo ver el descenso de casos diarios e internaciones de gravedad por la enfermedad. Mediando junio los positivos comenzaron a aumentar lo que generó preocupación en el país.

“La población no entiende que el país se encuentra en un punto crítico respecto a la situación de morbilidad y son muchos los que no respetan las pautas sanitarias”, señalaron fuentes médicas citadas por el portal Doctors Only, el principal sitio Web de medicina del país.

Las cifras oficiales parecen dar la razón y según el Ministerio de Salud, el 90% de las personas que regresan del extranjero no realizan el test al séptimo día de cuarentena y dejan de cumplir la misma.