Cuatro mujeres se graduaron en el curso de pilotos de la Fuerza Aérea de Israel

Itongadol.- Hoy (lunes), en un evento íntimo en presencia del comandante de la base Hatzerim, general Aviad Dagan, el comandante de la Escuela de Vuelo, coronel «A» y sus familiares, 39 cadetes del 182° curso de pilotos de la Fuerza Aérea de Israel recibieron sus cocardas. En el campo de desfiles, marcharon por última vez con el rango «avanzados», abriendo un nuevo capítulo en sus vidas como oficiales de la Fuerza Aérea.

El curso lo completan 36 cadetes y cuatro cadetas de diferentes orígenes y de diferentes lugares del país como 12 graduados en modo de combate, nueve graduados en navegación de combate, diez graduados en helicóptero, seis graduados en transporte y dos graduados en navegantes.

Una de las mujeres será combatiente, la primera en 4 años y medio. Un total de 62 mujeres han completado el curso a lo largo del tiempo, 4 de ellas pilotos de combate, 24 navegantes, 12 pilotos de helicópteros, 7 pilotos de transporte.

La ceremonia de graduación se lleva a cabo solo un mes después de que finalizara la operación «Guardián de los Muros», durante la cual se sintió aún más la importancia de los cazas de la Fuerza Aérea.

«En estos días especiales, unas semanas después de una importante operación militar en la Franja de Gaza, comprendemos completamente el verdadero poder de las FDI y la profunda conexión entre todos sus servidores y todos los cuerpos que brindan y siempre brindarán seguridad a los ciudadanos de Israel. De la misma manera, los graduados deben sentir y comprender que la misma red de seguridad es el resultado de una conexión inseparable de todos los servidores del cuerpo, todos y cada uno de los cuales en su profesión contribuyen a la misión de seguridad nacional», dijo el comandante de la base Hatzerim, general Aviad Dagan en la ceremonia de graduación.

Como parte del curso, durante el cual los alumnos pasan por una amplia gama de contenidos terrestres y aéreos, se dedica un año íntegramente a los estudios académicos. Los cadetes obtuvieron títulos en matemáticas e informática, economía y administración, administración de sistemas de información y política y gobierno. Hoy vieron los frutos de su trabajo y recibieron sus títulos del rector de la Universidad Ben-Gurion, Prof. Haim Heimes.

“Graduados del Curso 182, confiamos en ustedes y los apoyamos para tomar las decisiones correctas en el momento de la verdad”, dijo el comandante de la escuela de vuelo, coronel «A». “Porque un combatiente aéreo es un profesional pero él es ante todo una persona de valores que cumple misiones, es un luchador que sale valientemente a realizar cada tarea mientras examina sus objetivos y piensa en diferentes formas de realizarla, y es un oficial que sabe tomar la decisiones correctas como comandante en el campo, pero se basa en una planificación precisa y una investigación de rendimiento científico. Es un hombre, un guerrero, un oficial, un académico. Y así son ustedes».

En tanto, ayer, el primer ministro Naftali Bennett advirtió a Hamas que la paciencia de Israel «se ha agotado» y que no tolerará «más violencia» de ningún tipo por parte del grupo terrorista con sede en Gaza, un mes después del final de la última ronda de combates. entre los dos lados.

«Los residentes de las comunidades fronterizas de Gaza no son ciudadanos de segunda clase, merecen vivir en paz y seguridad», dijo el primer ministro refiriéndose a las ciudades golpeadas por cohetes, moshavim y kibutzim cerca de la Franja dirigida por Hamas que han soportado la peor parte. de ataques desde el otro lado de la frontera.

«Nuestros enemigos deben entender las reglas, no toleraremos la violencia, no toleraremos el fuego esporádico y no toleraremos a los renegados», dijo Bennett en una ceremonia estatal en el Monte Herzl en Jerusalén para conmemorar a los soldados caídos de la guerra de Gaza de 2014.

Al dirigirse a los residentes del enclave palestino, Bennett dijo que Israel «no tiene ninguna intención de dañar a aquellos que no se han levantado contra nosotros con violencia, y aquellos que están cautivos por una organización terrorista violenta y despiadada».