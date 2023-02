Encarcelan a un soldado israelí por agredir a un activista palestino en Hebrón

Itongadol.- Un soldado israelí agredió a un activista palestino en la ciudad cisjordana de Hebrón mientras éste daba una visita guiada a periodistas estadounidenses, según mostraron imágenes de vídeo. Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron de que el soldado había sido condenado a 10 días en una prisión militar tras el incidente.

Las imágenes compartidas por la organización pacifista Breaking the Silence mostraban al activista, Issa Amro, siendo asfixiado por un soldado que lo empujaba al suelo, antes de propinarle una patada.

Se vio a otro militar apartando al soldado que agredió a Amro.

Amro estaba dando una vuelta por la ciudad cisjordana a periodistas de The New Yorker y no fue detenido tras los actos de violencia, según Breaking the Silence.

En un comunicado, las IDF afirmaron que los mandos del soldado habían investigado «a fondo» el incidente según las fuentes de The Times of Israel.

«La investigación determinó que se produjo un enfrentamiento violento entre un palestino y un soldado de las IDF en Hebrón, durante el cual el soldado golpeó al palestino», dice el comunicado.

Según la investigación inicial del incidente citada por Kan news, el soldado dijo a Amro que no podía pasar por la zona. Amro filmó al soldado y siguió caminando hacia delante. El soldado dijo entonces al activista que esperara a que apareciera un oficial.

El soldado afirmó, según Kan, que Amro empezó a gritar improperios y a golpearle. En respuesta, el soldado empujó a Amro al suelo y le dio una patada.

Las IDF dijeron que el soldado iba a ser encarcelado durante diez días, tras lo cual, sus mandos decidirían si debía ser apartado permanentemente de las funciones de combate.

«Las IDF ven con severidad cualquier comportamiento violento y lo condenan», añade el comunicado.

Entre los periodistas de The New Yorker se encontraba el escritor Lawrence Wright, ganador del premio Pulitzer.

«Nunca me habían agredido a una fuente delante de mí hasta hoy, cuando un soldado israelí que detuvo mi entrevista hizo esto con un activista palestino por la paz, Issa Amro, en Hebrón. No puedo dejar de pensar en lo deshumanizadora que es la ocupación para los jóvenes soldados encargados de hacerla cumplir», dijo Wright en Twitter.

En noviembre, Amro filmó a un soldado israelí en Hebrón burlándose de él y de otros activistas. Un segundo vídeo del mismo incidente mostraba a otro soldado agrediendo a un activista de izquierdas. Ambos soldados fueron condenados a cortas penas de cárcel.

Amro es un destacado activista que vive junto al asentamiento judío de Hebrón.

Lleva mucho tiempo criticando tanto a Israel como a la AP y se ha enfrentado a acusaciones en tribunales israelíes y palestinos. En 2017, Amro pasó una semana en prisión por sus críticas al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.

Durante una reciente audiencia de prisión preventiva, un representante de la policía testificó contra Amro, calificándolo de provocador que «crea fricción» en Hebrón con sus giras para israelíes y otras personas en la ciudad.

La casa de Amro suele ser una parada habitual para quienes recorren Hebrón con la ONG de izquierdas Rompiendo el Silencio, que trata de mostrar lo que, en su opinión, son los costes para los derechos humanos de la presencia militar israelí en la ciudad, de mayoría palestina.

El año pasado, la activista de Hebrón se reunió con el Secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, durante el encuentro del alto diplomático con líderes de la sociedad civil palestina en Cisjordania.