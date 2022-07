En su primera reunión de gabinete, Lapid prometió gobernar como si no se avecinaran elecciones

Itongadol/AJN.- Yair Lapid, que hoy encabezó su primera reunión de gabinete como primer ministro, afirmó que su “objetivo en los próximos meses será gobernar como si no se estuvieran haciendo elecciones. Los ciudadanos de Israel tienen derecho a un gobierno que funcione continuamente”.

Los comentarios de Lapid se produjeron solo tres días después de que asumiera su mandato como primer ministro, tras intercambiar asientos con el ahora primer ministro suplente Naftali Bennet como parte de un acuerdo para compartir el poder que se activó cuando la 24° Knesset de Israel votó para disolverse el jueves por la mañana, forzando nuevas elecciones.

El primer ministro, que encabeza un gobierno interino hasta que uno nuevo preste juramento después de las elecciones del 1° de noviembre, enumeró los retrasos en el presupuesto hospitalario, una disputa laboral en curso en el sistema educativo y las amenazas a la seguridad entre los problemas que deberán abordarse durante su mandato.

“La crisis educativa no puede esperar. La financiación de los hospitales no se puede posponer. Los iraníes, Hamás y Hezbollah no esperarán. Necesitamos contrarrestarlos persistentemente en todos los ámbitos, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, expresó Lapid.

El grupo terrorista Hezbollah en el Líbano parece representar la amenaza más inmediata, luego de que Israel derribara el sábado tres vehículos aéreos no tripulados libaneses que cruzaron sus aguas económicas en ruta para vigilar el campo de gas natural de Karish. El Líbano disputa su frontera marítima con Israel y se están llevando a cabo negociaciones con la mediación estadounidense para resolver el problema.