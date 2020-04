Empresas israelí se asocia con firma china para instalar laboratorio de pruebas en Cisjordania y Gaza

Itongadol.- Una empresa israelí se asoció con una firma china para levantar un laboratorio que procesará alrededor de 3.000 pruebas de coronavirus por día para los palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza.

Hasta el momento no se anunció dónde se ubicaría la instalación pero si se confirmó que se financiaría con donaciones.

BGI Group, una compañía de secuenciación del genoma con sede en el sur de China, abrió laboratorios en Wuhan en el punto álgido de la crisis en ese país. La firma se asoció con AID GENOMICS, una compañía de pruebas de genoma con sede en Rehovot, y fundaciones benéficas.

El Ministerio de Salud congeló recientemente los planes de la firma israelí MyHeritage para establecer un laboratorio de coronavirus en Israel junto con BGI Group.

Existe la preocupación de que un brote pueda extenderse rápidamente y abrumar a los sistemas de salud ya precarios en Cisjordania y Gaza. Hasta ahora, las autoridades palestinas han dicho que 226 personas en Cisjordania y la Franja de Gaza han sido infectadas por el virus, incluidas 21 que se recuperaron y una que murió.

Un portavoz del Ministerio de Salud dirigido por Hamás dijo el domingo que las autoridades en la Franja de Gaza casi se han quedado sin kits para detectar el coronavirus altamente contagioso.

Los profesionales médicos en Gaza habían realizado, hasta el sábado, 1.157 pruebas en personas para COVID-19, según un documento del ministerio. También había 1.897 personas en instalaciones de cuarentena en el enclave costero, según el documento.

Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Autoridad Palestina han proporcionado a las autoridades de Gaza los materiales de prueba.

El Ministerio de Salud de Gaza ha dicho que todos los infectados por el virus en Gaza han estado en cuarentena y no se han mezclado con la población en general.

A principios de marzo, Abdelnasser Soboh, jefe de la suboficina de la Organización Mundial de la Salud en Gaza, dijo que la infraestructura de salud del enclave costero no podría manejar cientos o miles de casos del virus.

“El sistema de salud en Gaza ya es inestable y apenas funciona. No puede asumir la carga de una gran cantidad de casos «, dijo a The Times of Israel, advirtiendo que tal escenario podría contribuir a su colapso.

Los hospitales en Gaza a menudo carecen de suficientes medicamentos y equipos médicos y a menudo dependen de generadores de respaldo para mantener un flujo de energía constante.

El bloqueo de Israel en Gaza, que ha sido ayudado por Egipto, ha socavado significativamente el sector de la salud del territorio. Las autoridades israelíes sostienen que el bloqueo, una serie de restricciones al movimiento de bienes y personas, está en su lugar para evitar que Hamás y otros grupos terroristas importen armas, o los medios para hacerlas, en Gaza.