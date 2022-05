Empresa israelí desarrolla aerosol nasal con drogas psicodélicas para el tratamiento del TEPT

Itongadol.- En los últimos dos años, el Ministerio de Defensa ha reconocido que unos 5.000 israelíes padecen trastorno de estrés postraumático después de una experiencia traumática o un evento que pone en peligro la vida. Es probable que los números sean aún más altos, ya que muchos soldados veteranos o personas que viven más cerca de los frecuentes ataques con cohetes a menudo no informan sus síntomas.

En los EE. UU., alrededor del seis por ciento de la población tendrá PTSD en algún momento de su vida, lo que significa 12 millones de adultos durante un año determinado, según el Centro Nacional para el PTSD. En 24 países estudiados, incluidos los EE. UU., Canadá tuvo la mayor incidencia de PTSD con un 9,2 por ciento de canadienses que han tenido PTSD en su vida.

El tratamiento del PTSD tradicionalmente incluye psicoterapia o medicamentos que afectan los neurotransmisores del sistema nervioso como la serotonina o la norepinefrina (ISRS e IRSN). Y en la búsqueda de un enfoque más novedoso, los investigadores israelíes descubrieron recientemente que la oxigenoterapia hiperbárica (TOHB) también puede aliviar significativamente los síntomas.

Luego está Madrigal Mental Care, una compañía biofarmacéutica israelí que ha desarrollado un novedoso aerosol nasal para administrar drogas psicodélicas al cerebro para tratar y prevenir el TEPT.

La empresa utiliza un sistema avanzado basado en nanotecnología que permite que las nanopartículas orgánicas se entreguen inmediatamente de la nariz a Brian. La nanotecnología fue desarrollada por el Prof. Amnon Sintov del Departamento de Ingeniería Biomédica de la Universidad Ben-Gurion del Negev (BGU) y ha sido autorizada por BGN Technologies , la Compañía de Transferencia de Tecnología de BGU.

El spray esencialmente entrega moléculas encapsuladas de drogas psicodélicas. En otras palabras, una molécula de una formulación psicodélica ya está dentro de la nanopartícula. La molécula está compuesta por partículas de drogas psicodélicas como la psilocibina, el ingrediente activo de los hongos mágicos, así como la ketamina, la mescalina, la MDMA y otras.

El fundador David Gabay, que tiene un título en biotecnología y experiencia empresarial como cofundador de la empresa de genética de cannabis RCK, había estado observando el mercado psicodélico durante varios años, investigando el campo de la conciencia, cuando conoció al Prof. Síntov.

“Me contó sobre su patente [para el sistema de nanotecnología]”, dice Gabay a NoCamels, “e inmediatamente pensé que este es realmente un inhalador increíble. La base de la patente es que ponen insulina y curcumina dentro de las nanopartículas y se convierte en un mecanismo de nariz a cerebro. Tan pronto como vi eso, lo vi y leí sobre eso y dije: esto es realmente lo que falta en el negocio psicodélico. No tienen un sistema de entrega que sea tan preciso y rápido. Debido a que es una mecánica de la nariz al cerebro, pasa directamente a través de la BBB (barrera hematoencefálica) y golpea el receptor. Y estaba pensando que esto es increíble y quiero comenzar a trabajar con [BGU] para ver cómo podemos establecer una empresa con eso.

Gabay dice que la compañía no es la primera en probar las drogas psicodélicas como una posible solución para ayudar a lidiar con el TEPT. Desde 2019, se han lanzado más de 40 ensayos clínicos que exploran psicodélicos para el tratamiento de afecciones psiquiátricas, según un comunicado.

Tampoco son la primera empresa en crear un producto que proporciona un mecanismo de nariz a cerebro. Lo que destaca de este producto es la forma en que la nanotecnología actúa como un sistema de entrega que puede controlar la dosis.

Or Doek, CTO de Madrigal Mental Care, un psicólogo clínico que trabajó en el Centro Médico Soroka en Beersheba y tiene un doctorado de la Universidad Ben-Gurion, amplía este innovador sistema de entrega.

“Como médico, sé que con las drogas psicodélicas, comenzó con la ketamina hace unos 20 años como una sustancia de acción muy rápida para la depresión. Esto inició un renacimiento en los estudios psicodélicos. Si bien tenemos un número creciente de estudios en los últimos 10 años, uno de los principales desafíos desde el banco hasta la cama es el sistema de entrega. Entonces, si bien puede infundir ketamina, para tener una infusión de ketamina, necesita un médico y necesita una enfermera y necesita hacer un seguimiento de los signos vitales del paciente”, explica, “pero si puede usar un relativamente preciso dosis de ketamina que se administra directamente al cerebro a través de la nariz, los médicos y pacientes de todo el mundo pueden acceder fácilmente a ella porque la dosis es muy específica. Puede usar lo que llamamos micro dosificación, por lo que básicamente podemos administrar un número muy preciso.

“En nuestro caso, se trata de nanodosificación”, interviene Gaby, “es precisión en la dosificación porque se trata de nanopartículas. El segundo es la velocidad de llegada, porque no es como si tuvieras que comer un hongo”, agrega, “y el tercero es la eficiencia para conectarse al receptor designado, porque hay un receptor especial. Por ejemplo, en la psilocibina, el receptor es muy rápido y no provoca ilusión ni alucinación. Cuando realmente hablas de nano dosificación, no llega al punto de la alucinación. Simplemente está haciendo exactamente lo que tiene que hacer”.

El spray se someterá a pruebas preclínicas en junio y se realizará otra prueba preclínica a fines de año para probar la seguridad del sistema internasal, dice Gabay. “El año que viene esperamos ir a ensayos clínicos”, añade. El objetivo es encontrar la formulación correcta de psilocibina y ketamina y luego probar su seguridad en animales y luego en humanos.

Gabay presentó Madrigal Mental Care y el spray el miércoles por la mañana durante la pista de la Academia en la conferencia Biomed Israel , una conferencia anual de tres días sobre ciencias de la vida y tecnología de la salud con asistentes de todo el mundo.