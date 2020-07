Embajador saliente de Israel en la ONU: «Tenemos que luchar contra el antisemitismo en todos los frentes»

Itongadol/Agencia AJN.- El embajador saliente de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, habló con The Washington Post sobre sus cinco años en el cargo, las amenazas a la seguridad en la región y el antisemitismo.

A continuación, un resumen de la entrevista que The Washington Post mantuvo con Danon:

P: El 27 de enero de este año, usted tweeteó un video para recordar a las víctimas del Holocausto e incluyó las voces de varios otros embajadores ante la ONU.

R: El tema del antisemitismo es muy importante para mí, es un tema global. No deberíamos guardar silencio al respecto. Por eso dediqué muchos esfuerzos a educar a mis colegas en la ONU sobre el peligro del odio y el antisemitismo.

P: En esta lucha contra el antisemitismo, ¿cuán importante es luchar también contra la glorificación de los nazis o de los símbolos nazis?

R: Creo que tenemos que luchar contra el antisemitismo en todos los frentes. Hoy en día con los medios sociales es un desafío, y tenemos debates con eruditos y expertos legales sobre lo que podemos hacer con respecto a los crímenes de odio, cómo lidiar con la libertad de expresión y dónde trazamos la línea. Apreciamos la libertad de expresión, pero no podemos apreciar la libertad de odio.

P: ¿Se enfrentó directamente al antisemitismo durante su estancia en la ONU?

R: Tuve momentos difíciles, tanto cuando se escuchan las voces que vienen de Irán como el crimen de odio en Pittsburgh aquí en los Estados Unidos.

P: Usted mencionó en las entrevistas viajes a Dubai y a otros países árabes. ¿Cómo es la relación de Israel con los estados árabes en este momento?

R: Es una relación muy importante y estratégica, beneficiosa para ambas partes. Compartimos la amenaza común sobre el régimen iraní, que amenaza a toda la región. Colaboramos y podemos colaborar más. La cuestión es si los estados árabes realmente reconocen, públicamente, los logros y la cooperación. Creo que ya es hora de pasar al siguiente nivel y ver qué podemos hacer públicamente, no sólo a puertas cerradas.

P: El embajador de los Emiratos Árabes Unidos en los Estados Unidos ha hablado públicamente sobre la relación de su país con Israel y ha dicho que se trata de «anexión o normalización», subrayando que los planes de anexión de su país harían imposible seguir adelante con un proceso de normalización.

R: Agradecemos su participación y su aporte. Es importante que lo tomemos en consideración y que tengamos un diálogo, ya sea con países árabes o europeos, con Estados Unidos o Rusia, con China, es muy importante para nosotros, y es parte del proceso. Pero al final del día, el gobierno israelí tendrá que llegar a una decisión sobre la cuestión de la aplicación de la soberanía.

P: ¿Se está comunicando con algún embajador árabe sobre el tema de la anexión en este momento?

R: Siempre tenemos abiertos los canales de comunicación. Estamos de acuerdo la mayoría de las veces en la mayoría de los temas. Pero incluso si hay temas en los que no estamos de acuerdo, los discutimos.

P: Los palestinos anunciaron que han terminado la cooperación en materia de seguridad con Israel.

R: No es la primera vez que escuchamos un anuncio similar a ese. Y esta cooperación en materia de seguridad no sólo es beneficiosa para Israel sino para los propios palestinos. En algunas ocasiones, compartimos con ellos información que ayudó a prevenir ataques terroristas no contra Israel sino contra la Autoridad Palestina.

P: ¿Hay algún intento en este momento de traer a los palestinos de nuevo a la mesa, para discutir y negociar?

R: Tenemos la mente abierta. Me he acercado al Presidente [Mahmoud] Abbas cuando vino a la ONU la última vez. Estamos dispuestos a volver a la mesa de negociaciones. Pero es difícil encontrar un buen socio en el otro lado.

P: ¿Cómo ve en este momento la amenaza de Hamas?

R: Creo que Hamas sigue ocupando Gaza. En lugar de apoyar a la población, están invirtiendo en túneles y armas, y eso es lamentable porque significa que en realidad están invirtiendo en el futuro conflicto con Israel en lugar de invertir en el futuro de los palestinos.

P: ¿Cómo están las cosas con Irán? ¿Están los países occidentales de acuerdo con Israel cuando se trata de la cuestión de cómo tratar con Irán?

R: Creemos que los iraníes no sólo representan una amenaza para Israel, sino para toda la comunidad mundial. En octubre tenemos el tema del embargo de armas, si se extenderá o no. Alentamos a todos los países a que apoyen la posición de los EE.UU. y no permitan que Irán continúe y aumente su participación en el suministro de armas a diferentes grupos en Medio Oriente.

P: ¿Cree que la administración Trump ha manejado bien la amenaza que usted ve que proviene de Irán?

R: Estamos agradecidos por la decisión de retirarse del acuerdo con Irán, fue muy importante. Y apreciamos la firme postura del Presidente Trump y del [Secretario de Estado Mike] Pompeo en este asunto. Hemos declarado muchas veces que no permitiremos que el Irán consiga armas nucleares, pase lo que pase. Acogemos con beneplácito el liderazgo de los Estados Unidos en esta cuestión.

P: Hubo una explosión en la instalación nuclear de Irán. ¿Qué importancia tenía esta instalación para los iraníes?

R: No vamos a entrar en un incidente específico. Pero en general, nuestra política es muy clara en cuanto a no permitir que el Irán logre el arma nuclear.

P: ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué es lo próximo que harán?

R: Estoy concluyendo cinco años. Es un plazo muy largo… Tengo la intención de seguir involucrado en el servicio público. He adquirido mucha experiencia, conocimiento y conexiones que pienso usar para apoyar a Israel.