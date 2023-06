Eli Cohen arremete contra Kamala Harris por comentarios sobre «independencia judicial»

itongadol.- En respuesta a que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, subrayara la importancia de preservar un «poder judicial independiente» en su discurso en la embajada israelí en Washington D.C., el ministro de Asuntos Exteriores, Eli Cohen, la criticó duramente y estimó que «no sabría decir lo que le molesta de la reforma.»

En una entrevista con la emisora de radio «Kan Bet», Cohen fue preguntado por las declaraciones de Harris en la ceremonia de conmemoración de los 75 años de independencia de Israel, a lo que dijo: «Le responderé lo siguiente: yo también apoyo un sistema judicial fuerte e independiente, pero no omnipotente».

«Ni siquiera los jueces en Estados Unidos tienen derecho a vetar a sus propios sustitutos. La reforma judicial es necesaria para reforzar la confianza pública, y eso es por lo que luchamos. Por cierto, quiero subrayar que mis principios son que – La coalición por sí sola no debe nombrar a los jueces y, por otra parte, los jueces no deben tener derecho de veto. Creo que nosotros y los estadounidenses coincidimos en estas cuestiones».

«Puedo decirte que si le preguntas qué le molesta de la reforma, no sabría decir qué le molesta», dijo Cohen. «Visité varios lugares y escuché comentarios. Les pregunté: ‘¿Qué le molesta exactamente?’ y nadie supo decírmelo. No sé si se ha leído la ley o no, pero creo que no».

Poco después, Cohen publicó una declaración en hebreo y en inglés en su cuenta de Twitter, en la que parece retractarse de sus críticas anteriores: «Siento un profundo respeto por nuestro aliado Estados Unidos de América y por la vicepresidenta Harris, una verdadera amiga de Israel. La reforma legal de Israel es una cuestión interna que se encuentra actualmente en proceso de consolidación y diálogo. El Estado de Israel seguirá siendo democrático y liberal, como siempre lo ha sido».

El embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Nides, comentó las declaraciones de la ministra Cohen y declaró a Ynet: «La vicepresidenta Harris es una magnífica amiga de Israel y del pueblo judío. Ha dicho lo mismo que yo mismo he dicho cientos de veces».

En su discurso, Harris declaró que la administración Biden «seguirá defendiendo los valores que han sido la base de la relación entre Estados Unidos e Israel, lo que incluye seguir fortaleciendo nuestras democracias, que, como ha dicho el embajador, están ambas construidas sobre instituciones fuertes, controles y equilibrios, y añadiré – un poder judicial independiente».

Sus palabras fueron recibidas con aplausos por el público.

Simcha Rothman, presidente de la Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knesset, que se encuentra en plena visita oficial a EE.UU., asistió al acto en el que Harris pronunció este discurso, a pesar de no figurar en la lista de invitados ni haberlo comunicado a la embajada israelí.

Durante la ceremonia, una mujer se acercó a Rothman y le dijo, en hebreo: «No dejaremos que nos arruines la vida aquí también. Te dijeron que no vinieras, ¿verdad? Entonces, ¿por qué has venido?».

Poco después, fue grabado diciendo: «Una mujer se me acerca y me dice: ‘Nadie te ha invitado aquí, te han dicho que no vengas’. Dígame, ¿está usted loca? ¿Quién es usted, señora? Está segura de que éste es su país'».