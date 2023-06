Bruno Mars dará un show en Israel en octubre

Itongadol/AJN.- El cantante estadounidense Bruno Mars brindará un show en Israel el 4 de octubre, durante la festividad judía de Sucot, en el parque Hayarkon en Tel Aviv.

Será la primera vez que la estrella pop internacional se presente en Israel. Las entradas costarán desde 385 shekels hasta 955 para el área VIP (de 105 a 261 dólares).

El miércoles comenzará la venta de entradas para el público en general y la productora destaca la importancia de adquirirlas exclusivamente en las taquillas oficiales y no a través de diversos enlaces online que pueden vender entradas falsas.

A sus 37 años, Mars es considerado una de las mayores estrellas del pop del mundo. A lo largo de su carrera, el cantante lanzó cuatro álbumes, que incluyeron numerosos éxitos como «The Lazy Song», «Just the Way You Are», «Locked out of Heaven», «24K Magic», «That’s What I Like», «Finesse» y «Uptown Funk».

Su cuarto álbum, «An Evening With Silk Sonic», lanzado en 2021, es una colaboración con el aclamado músico Anderson Paak. El dúo logró un gran éxito con su proyecto conjunto y ganó cuatro premios Grammy por su canción «Leave the Door Open».

La actuación de Mars en Israel durante la festividad de Sucot marcará el final de un verano lleno de acontecimientos en la escena musical internacional en el Estado judío, luego de las actuaciones de Robbie Williams y Guns N’ Roses, quienes se presentaron en Hayarkon la semana pasada, e Imagine Dragons, que actuará en Israel el 29 de agosto.