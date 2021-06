ELAZAR STERN ES EL SUCESOR MÁS PROBABLE DE HERZOG EN LA AGENCIA JUDÍA

Itongadol.- El presidente electo Isaac Herzog dejará vacante el lucrativo puesto de presidente de la Agencia Judía cuando reemplace a Reuven Rivlin el 9 de julio.

La Junta de Gobernadores de la Agencia elegirá pronto un comité de selección de 10 miembros. Se necesitaría el apoyo de nueve de los 10 miembros para la aprobación de un nuevo presidente, seguido de la confirmación de la junta en pleno.

El comité de selección estará dirigido por el presidente de la Organización Sionista Mundial , Yaakov Hagoel, e incluirá a cuatro miembros más de la WZO, entre ellos representantes de los movimientos reformistas y conservadores. También habría dos representantes de Keren Hayesod y tres de las federaciones judías de América del Norte, incluido el presidente de la Junta de Gobernadores, Michael Siegal.

Siegal vendrá a Israel a finales de este mes para supervisar el proceso.

«En la Agencia Judía estamos todos muy orgullosos y emocionados de presenciar a nuestro presidente del ejecutivo ser elegido presidente del Estado de Israel», dijo Siegal. «Sus años de servicio lo han preparado bien para la próxima oportunidad de servir a Israel y al pueblo judío. Pronto comenzaremos un proceso para elegir al próximo presidente bajo la guía de los estatutos de la Agencia Judía. Hay muchos candidatos sobresalientes y nosotros Los exploraremos todos, ya que elegimos a Isaac Herzog, espero que encontremos el mejor reemplazo «.

Los posibles candidatos cuyos nombres han sido mencionados por miembros de la junta de gobernadores incluyen a Yesh Atid MK Elazar Stern, el ministro de Energía Yuval Steinitz, el ex cónsul general de Nueva York Dani Dayan, los ex embajadores ante las Naciones Unidas Ron Prosor y Danny Danon, los ex diputados Nachman Shai y Michal Cotler-Wunsh, la vicealcaldesa de Jerusalén Fleur Hassan-Nahum y el general de división. (retirado) Amos Yadlin, quien se retiró de su cargo como director ejecutivo del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional el 1 de mayo.

La experiencia política se considera esencial para un sucesor de Herzog, debido a la necesidad de asociarse con el gobierno para financiar proyectos clave. Quien sea primer ministro y primer ministro suplente no tendrá influencia en la selección del nuevo presidente de la Agencia, al igual que el primer ministro Benjamin Netanyahu no participó de ninguna manera en la selección de Herzog.

Pero tener fuertes vínculos con el nuevo gobierno se consideraría una ventaja, lo que daría un impulso a la candidatura de Stern, quien mantiene buenas relaciones en todo el espectro político y ha sido diputado desde 2013. Stern alcanzó el rango de general de división en el IDF y tiene una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Tel Aviv y la Universidad Northwestern.

Stern, que es ortodoxo pero liberal, es visto favorablemente por los movimientos reformistas y conservadores, que tendrán mucha influencia en la elección de quién ocupará el cargo.

El líder de Yesh Atid, Yair Lapid, no ha dejado muchos puestos en el gabinete para miembros de su propio partido en las conversaciones de coalición. La partida de Stern podría ayudar a aliviar el atasco de los aspirantes ministeriales dentro de Yesh Atid.

Quien se convierta en presidente de la Agencia Judía trabajará en estrecha colaboración con quien se convierta en ministro de Asuntos de la Diáspora. El acuerdo de coalición que el Partido Laborista firmó con Yesh Atid le da a los laboristas el puesto.

La líder laborista Merav Michaeli se ha negado a decir a quién elegiría para el cargo. Los candidatos incluyen al ex diputado Nachman Shai, cuyo nombre también ha sido elevado para el puesto de la Agencia, y los diputados actuales Emilie Moatti y el rabino Gilad Kariv.