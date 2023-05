El verano en Israel “puede volverse insoportable” en unas pocas décadas

Itongadol/Agencia AJN.- El informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), publicado el miércoles, encontró que las posibilidades de alcanzar un aumento promedio de 1,5 grados centígrados para 2027, en comparación con la situación anterior a la revolución industrial, es casi una conclusión inevitable.

Pero, ¿qué significan estos pronósticos para Israel? El Medio Oriente se considera un “punto caliente” climático y las temperaturas allí ya están aumentando a un ritmo mayor.

“Mientras el mundo observa con preocupación el aumento constante de la temperatura global promedio, temiendo que en los próximos años el globo cruce el umbral de calentamiento de 1,5, en Israel lo hemos superado hace mucho tiempo”, afirmó el director del Servicio Meteorológico de Israel, Nir Stav. “Nuestras temperaturas están aumentando a un ritmo más rápido que el promedio mundial, durante todo el año y especialmente en el verano. Hasta ahora, nuestra temperatura promedio anual ha aumentado más de 1,7 grados en comparación con la década de 1970, y la temperatura del mediodía en el verano ya ha aumentado más de 2 grados”.

El escenario optimista de reducir el uso de combustibles fósiles para ayudar a detener el cambio climático significa que el mundo seguirá calentándose aunque a un ritmo más lento hasta al menos el final del siglo. El escenario pesimista vería un consumo continuo de grandes cantidades de combustibles fósiles, de modo que para fines de siglo nuestros promedios de verano podrían ser más altos que los de la década de 1970 en más de 5 grados.

“El verano puede volverse insoportable dentro de unas pocas décadas”, destacó Stav.

En el Acuerdo de París de 2015, un tratado internacional sobre el cambio climático, los líderes mundiales declararon que el calentamiento global debe limitarse a 1,5 grados para fines del siglo XXI. Pero no se espera que se cumpla este compromiso.

“No tenemos tiempo”, agregó el experto en clima Amir Givati. “Estamos entrando en la temporada de calor. En mayo, ya entramos en un verdadero verano en Israel. Esto significa que habrá más olas de calor, clima extremo y un calor récord. Este informe ya no es un análisis histórico, sino un breve resumen de política a largo plazo. Los próximos cinco años no serán muy lluviosos. No significa que habrá una sequía hasta 2027, pero debemos esperar esta situación”.

Fuente: Ynet