El presidente de Israel advierte de una «gran amenaza existencial» para el pueblo judío desde dentro

Itongadol.- El presidente de Israel, Isaac Herzog, expresó el jueves su preocupación por una «gran amenaza existencial para nuestro pueblo, que viene de dentro», durante un acto organizado por el Congreso Judío Mundial (WJC) en Jerusalem.

Durante el acto, más de 120 líderes judíos procedentes de 50 países diferentes, junto a un grupo correspondiente de más de cien jóvenes israelíes, se reunieron en la capital del país para entrevistarse con Herzog como parte del Puente de Liderazgo Judío para el Futuro del WJC.

Herzog afirmó que «estamos perdiendo gradualmente puntos de contacto entre nosotros, perdiendo nuestra conexión con la historia vinculante que nos mantiene unidos como una nación».

En el Estado judío la máxima autoridad no es el presidente, es el primer ministro, en este caso Netanyahu.

WJC’s young leaders had the honor of meeting with Israel’s President @Isaac_Herzog in Jerusalem to reaffirm the bond between Diaspora communities and the Jewish State🇮🇱.

Jewish people from around the world, and across time, have contributed greatly to the development of a… pic.twitter.com/i9xrb9FbvS

— World Jewish Congress (@WorldJewishCong) June 8, 2023