El jugador de la NBA Enes Kanter Freedom abrió un campamento de básquet para niños de todas las religiones en Jerusalem

Itongadol.- El jugador de la NBA Enes Kanter Freedom abrió un campamento de básquet para niños musulmanes, judíos, cristianos y drusos en Jerusalem. El campamento, que se inauguró en colaboración con Bnai Zion y Athletes for Israel, contará con los mejores entrenadores y equipos de la NBA y enseñará habilidades fundamentales del deporte.

«Creo que podemos utilizar el deporte para promover la tolerancia, el respeto y la convivencia. Al reunir a los niños en una cancha de básquet, sé que podemos mostrarles la importancia de respetar a las personas de todas las religiones, a la vez que creamos camaradería y desarrollamos relaciones», expresó Kanter Freedom.

«Jugué en la NBA durante 11 años como musulmán observante, codo con codo con mis hermanos judíos y cristianos. Nos respetamos mutuamente la fe y aprendí mucho de ellos y sobre ellos y su fe. Estoy deseando dar un ejemplo positivo a los niños de Jerusalem», agregó el turco nacionalizado estadounidense.

Freedom jugó en cinco equipos de la NBA desde que entró en la liga hace 11 años. También es un activista de los derechos humanos.

«Este campamento va más allá del juego del básquet», aseguró el rabino Ari Lamm, que es el director ejecutivo de Bnai Zion. «Es una oportunidad para que los jóvenes vean lo poderosos que pueden ser cuando se esfuerzan juntos en un propósito común», añadió Lamm.

«No puedo pensar en un mejor modelo que Enes para dar a estos jugadores un sentido de lo mucho que pueden lograr con un gran sueño y un corazón abierto», señaló el rabino.

«El básquet demostró con éxito que une a jugadores de todos los orígenes», destacó Tamir Goodman, apodado «El Jordán judío» por Sports Illustrated.

«¡Estoy emocionado de que este campamento nos dé la oportunidad de reunir a niños, que de otro modo no se habrían conocido, para jugar y formar nuevas amistades!», expresó Goodman.

Freedom estará acompañado por el director general de Together Vouch for Each Other US, Yoseph Haddad, en Haifa, para hablar con los jugadores sobre cómo crecer practicando deporte.