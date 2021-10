El israelí-estadounidense Joshua Angrist gana el Premio Nobel de Economía 2021

Itongadol/Agencia AJN.- El economista israelí-estadounidense Joshua Angrist recibió el lunes este premio Nobel de economía 2021 junto a David Card y Guido Imbens por ser pioneros en el uso de «experimentos naturales» para comprender los efectos causales de la política económica y otros eventos.

Los experimentos naturales utilizan situaciones de la vida real para calcular los impactos en el mundo, un enfoque que se ha extendido a otros campos y revolucionó la investigación empírica.

Mazal Tov to Israeli-American Joshua D.Angrist on winning the Nobel Prize in Economics! https://t.co/8QveN2pEmS — Israel ישראל (@Israel) October 11, 2021

El premio, conocido formalmente como Premio Sveriges Riksbank en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel, es el último de la cosecha de Nobel de este año y los ganadores comparten una suma de 10 millones de coronas suecas (1,14 millones de dólares).

Card, nacido en Canadá, de 65 años y profesor de economía en la Universidad de Berkeley, California, se llevó la mitad del premio «por sus contribuciones empíricas a la economía laboral», dijo la academia. Angrist e Imbens, el último de los cuales tiene 58 años y es profesor de economía en la Stanford Graduate School of Business, compartieron la otra mitad «por sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causales».

«Me quedé absolutamente atónito al recibir una llamada telefónica, luego me emocioné absolutamente al escuchar la noticia», dijo Imbens en una llamada con reporteros en Estocolmo, y agregó que estaba emocionado de compartir el premio con dos de sus buenos amigos. Angrist fue el padrino de su boda.

El Instituto Nobel dijo en un comunicado que los tres galardonados «nos proporcionaron nuevos conocimientos sobre el mercado laboral y nos mostraron qué conclusiones sobre causa y efecto se pueden extraer de experimentos naturales», informó NBC.

La cuenta oficial de Twitter de Israel, administrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, felicitó a Angrist, de 61 años, por su logro.

Nacido en Columbus, Ohio, Angrist recibió su maestría y su doctorado en economía de la Universidad de Princeton en 1987 y 1989 respectivamente. Más tarde trabajó tanto en la Universidad de Harvard como en la Universidad Hebrea de Jerusalén antes de unirse finalmente al Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), donde permanece hoy.

A lo largo de su carrera, ha realizado numerosos estudios sobre economía laboral y economía de la educación, este último lo llevó a realizar estudios en escuelas en Israel, Cisjordania, Gaza, Estados Unidos, Colombia y Canadá. Pero lo que puede ser su logro más significativo fue su contribución a la econometría.

«En su mayor parte, en economía, no tenemos condiciones de laboratorio para nuestros estudios», explicó el economista y ex diputado Manuel Trajtenberg. «Tenemos que desentrañar la causa y el efecto de los datos porque no tenemos condiciones de laboratorio. Pero a fines de la década de 1980, Angrist, junto con algunos otros, aunque fue el principal contribuyente, desarrolló una metodología para hacer precisamente eso. enorme contribución «.

Trajtenberg elogió a Angrist por su logro y dijo que «ciertamente se lo merece».

«Es un gran honor para Israel que haya ganado el Premio Nobel».

Angrist ha mantenido una carrera activa, continúa escribiendo artículos y enseña seminarios, además de lanzar una serie de videos de preguntas y respuestas a través de la Universidad Marvinal Revolution sobre preguntas comunes y conceptos erróneos sobre economía, que se pueden ver en YouTube.

Esta no fue la primera vez que Angrist fue nominado para un Premio Nobel, ya que estuvo entre los favoritos en 2019, junto con su compatriota israelí Elhanan Helpman, informó Associated Press en ese momento.

Angrist es también el decimotercer israelí en ganar un premio Nobel y el tercero en ganarlo en economía. Los otros dos que lo han hecho son Daniel Kahneman, que ganó en 2002 por integrar conocimientos de la psicología en la economía, y Robert Aumann, que ganó en 2005 por su trabajo en teoría de juegos.