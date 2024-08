El atentado del camión en Tel Aviv pone de relieve graves fallos en el sistema de defensa civil de Israel – editorial

Itongadol.- La explosión de un camión el domingo por la noche en Tel Aviv es otro escalofriante recordatorio de que no sólo el Norte y el Sur corren peligro de sufrir atentados terroristas.

La explosión, que fue un intento de atentado del que Hamás se atribuyó la autoría, podría haber estallado fácilmente cerca de una sinagoga o un centro comercial. El hecho de que no lo hiciera es, como dijo el oficial de la Policía de Israel Haim Bobalil, «un milagro».

El hecho de que Hamás se atribuyera la autoría es una señal de que las ciudades densamente pobladas del centro de Israel no están fuera de su alcance, algo que Hamás ya ha demostrado antes con cohetes lanzados a lo largo de la guerra, y después de que los houthis de Yemen consiguieran alcanzar Tel Aviv en julio.

Hezbollah también es consciente de ello, y en los últimos días ha amenazado con atacar pronto hasta Tel Aviv. Y la amenaza inminente de un ataque masivo por parte de Irán y sus aliados sigue planeando sobre los millones de israelíes que viven en el centro.

Las IDF han insistido en que están al máximo nivel de preparación en medio de todas estas amenazas. Pero no puede decirse lo mismo de cada localidad del país, especialmente del centro y de Jerusalén.

Las cuestiones clave aquí son los refugios antiaéreos y las salas de seguridad. Muchos edificios antiguos carecen por completo de salas de seguridad, y muchos otros sólo tienen escaleras. Para muchos residentes, esto deja como única opción los refugios antiaéreos públicos, y aunque hay muchos repartidos por toda la ciudad, también hay muchos problemas y lagunas.

Por ejemplo, según informes locales, los residentes cercanos al mercadillo de Jaffa han tenido dificultades para acceder al único refugio antiaéreo público disponible, ya que la entrada al mismo fue ocupada por una empresa local que lo utiliza como almacén de electrónica.

Otro problema es la falta de refugios antiaéreos públicos disponibles en los barrios del sureste de Tel Aviv, de lo que los residentes se quejan desde hace tiempo.

Fuera de Tel Aviv, la situación no es mucho mejor. Por ejemplo, en Holon, el sitio web del ayuntamiento enumeraba 69 refugios antiaéreos públicos disponibles. Una investigación de Mynet Holon, sin embargo, descubrió que el 16% de ellos están en mal estado y no están autorizados para su uso como refugios de emergencia por la Autoridad de Incendios y Rescate o el Mando del Frente Interior. Además, varios de los refugios antiaéreos se utilizan para otros fines, como sinagogas o aulas.

Podría decirse que este problema es más grave en Jerusalén. Como informó The Jerusalem Post poco después del último ataque iraní con misiles y aviones no tripulados contra el Estado judío, las cifras muestran que casi la mitad (48%) de todos los habitantes de Jerusalén carecen de un refugio antiaéreo en casa.

Además, los más de 200 refugios antiaéreos públicos de la ciudad no están distribuidos uniformemente, y prácticamente ninguno se encuentra en el este de Jerusalén, incluidos los dos barrios más grandes de Jerusalén, Ramot y Pisgat Ze’ev. Los refugios antiaéreos que existen en la ciudad no siempre son utilizables; algunos están cerrados o mal mantenidos.

La crisis de los refugios antiaéreos en Israel no es nada nuevo, y las autoridades llevan años dando la voz de alarma al respecto. En cuanto a Holon, por ejemplo, una auditoría municipal en 2017 supuestamente encontró que la ciudad había estado gestionando mal los refugios antiaéreos públicos locales.

Esto se agrava por la escasez de bomberos en Israel. Un informe reciente del medio de investigación independiente Shomrim descubrió que, a pesar de que el norte y el sur están siendo consumidos por los incendios provocados por cohetes, misiles y drones, Israel sigue careciendo de cientos de bomberos y estaciones, y está luchando para mantenerse al día con los numerosos incendios.

El estado de preparación de Israel es inaceptable. Aunque las IDF estén totalmente preparadas para tomar represalias contra Hamás, Hezbollah o Irán, eso no significa que los civiles estén a salvo si no disponen de habitaciones seguras a las que puedan huir ni de personal de bomberos y rescate que pueda responder a las crisis.

El domingo, Dan Ronen, ex director general del ahora cerrado Ministerio de Defensa del Frente Interior, dijo a la sonda civil no oficial 7 de Octubre que Israel no está preparado para un bombardeo masivo de misiles desde todos los frentes.

Y tiene razón. Se trata de una cuestión que ha invadido a todos los gobiernos israelíes y a los dirigentes municipales, independientemente de su tendencia política, y es un problema que no puede continuar.

El gobierno y las autoridades locales tienen que tomar medidas. No podemos contar con que ocurra otro milagro.

Fuente: The Jerusalem Post.