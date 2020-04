Día del Recuerdo en Israel

Itongadol.- Con una sirena de 2 minutos a las 11:00 hora local, comenzaron los actos en Israel del Día del Recuerdo, por los caídos en las guerras del país desde su creación.

Durante 2 minutos, los autos se pararon en las calles, el país entero se frenó para bajar sus cabezas y recordar a los soldados que cayeron en las lucha por la patria. Pero este año, todo es distinto, de acuerdo a las restricciones causadas por el coronavirus.

El acto principal se realizó como todos los años en el Monte Herzl de Jerusalem, esta vez en forma muy particular. No sólo que fue sin público, sino que sólo 19 personas tomaron parte del acto que duró 20 minutos, siendo su mayor representante, el Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Aviv Kohavi. El primer ministro Netanyahu, dijo su discurso en un video grabado y todos los presentes lucieron barbijos, dándole a este acto una imagen muy particular.

En su corto discurso, Netanyahu dijo: “Nuestra política agresiva contra nuestros enemigos, previene víctimas. Prometo que seguiremos nuestros esfuerzos de devolver a casa a todos los rehenes y desaparecidos¨.

Sin embargo, hay algo que nunca cambia, al final de la sirena y antes de comenzar el acto, pasó sobre el Monte Herzl, una formación de 4 aviones, que al pasar, uno de los aviones se separó, para terminar en una formación incompleta, con un avión que falta, que simboliza la falta del navegador Ron Arad, que desapareció en Octubre de 1986 y nunca se supo hasta el día de hoy que sucedió con él, considerándolo la FDI, Desaparecido en Acción.

Por el expreso pedido del gobierno, este año se les pidió a los familiares que no concurran a los cementerios militares a honrar a sus seres queridos y hasta el momento, esa petición se respeta por la mayoría los ciudadanos. Netanyahu dijo antes del acto central: “Yo sé que nuestros seres queridos desean que vivamos con seguridad y salud, pero el motivo principal este año fue cuidar nuestra salud y no ponerla en peligro”.

A las 13:00, como es tradicional, se realizará el segundo acto del día en el Monte Herzl, a los fallecidos por atentados terroristas, también sin público.

El Día del Recuerdo finaliza a las 19:45 hora local, comenzando inmediatamente los festejos de Yom Haatzmaut, el Día de la Independencia, también bajo las restricciones del gobierno, sin público y con un cierre total del país desde hoy a las 17:00 y hasta mañana a las 20:00.