Despiden al editor de un importante diario israelí por presuntos vínculos con una de las empresas implicadas en el Qatar-Gate

Itongadol.- El editor en jefe del diario israelí Haaretz, Haim Levinson, fue despedido luego de que se conociese que trabajó para la empresa Perception, propiedad del consultor Shrulik Einhorn, implicado en el caso conocido como “Qatar-Gate”.

Así lo confirmó Haaretz, señalando que Levinson recibió alrededor de 200.000 shekels (60.000 dólares) por ese trabajo.

Levinson, por su parte, expresó que ‘‘el trabajo paralelo con Einhorn terminó en 2024. Todo lo que escribí no tuvo en ningún momento relación con mi labor periodística. Cometí un error grave por el que pido disculpas’’.

‘‘Aunque corté el vínculo, no hice una revelación completa. Nunca realicé ningún trabajo para Qatar ni sabía de la conexión entre Einhorn y ellos’’, agregó el periodista en X (antes Twitter).

Inicialmente, al ser consultado sobre su proximidad a Einhorn, Levinson negó haber recibido dinero, pero finalmente su conexión fue revelada por el periodista Bar Peleg, y Levinson confesó sus conexiones con la compañía.

La empresa Perception está involucrada en el ‘‘Qatar-Gate’’, del que se sospecha que incluye vínculos secretos entre los asesores del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el estado de Qatar.

‘‘Estaba equivocado y aunque terminé el contacto no incluí la divulgación completa. Expresé mi opinión sobre el asunto de Qatar y la investigación. Creo en la corrección de mi opinión sobre el tema, que también preocupa a la gente que desprecio, pero tuve que establecer un estándar de periodismo mucho más alto para mí para que no piensen que soy inferior a algo’’, agregó,

Finalmente, Levinson afirmó: ‘‘Visité Qatar -y las cosas están documentadas y fotografiadas- donde era necesario visitarlo, y alabé donde era necesario hacerlo’’.