Desde hoy en Israel ya no es obligatorio el uso del barbijo al aire libre y los chicos vuelven a clases presenciales

ItonGadol.- Después de largos meses de idas y venidas, de aumentos y descensos de casos por coronavirus en Israel, el virus da un respiro y desde hoy los israelíes podrán circular por espacios abiertos sin barbijos y en escuelas podrán estudiar sin cápsulas.

El tapabocas será obligatorio en ambientes cerrados como transporte escolar, comercios, estudios. Además, desde jardín de infancia hasta quinto año del secundario estudiarán seis días a la semana y sin separación de grupos en cápsulas, tal como antes de la pandemia.

Ayer Nachman (su transliteración al español es Najman) Ash explicó que el país aun está lejos de alcanzar la inmunidad de rebaño, pero que aun así, el país se prepara para aliviar aun más las restricciones que rigen desde marzo del 2020.

Barbijos

Desde hoy no será obligatorio el uso de barbijos en espacios abiertos siempre y cuando no haya aglomeración de público. No obstante, en ambientes cerrados será siempre obligatorio su uso.

Educación

La mayoría de los chicos en edad escolar, a excepción de los grupos de educación especial, estuvieron en sus casas la mayoría de estos meses cursando a distancia, y hoy desde educación inicial hasta el último año de secundario regresan a las aulas, sin ningún tipo de restricción de intercambio grupal para docentes entre cursos a enseñar o cápsulas.

Aun deberán usar barbijo en el interior en las clases, mantener distanciamiento social, ventilación de aulas y la higiene personal. Solo no deberán utilizar tapabocas en recreos, hora de almuerzo y clases de educación física.

Los padres de los chicos que están en jardín de infante aun no pueden ingresar con sus hijos al establecimiento educativo.

En los grados intermedios y educación secundaria, los directores podrán integrar el aprendizaje a distancia hasta una quinta parte de las horas de clases, junto con una combinación de estudios individuales y grupales en las escuelas.

Coronavirus en Israel

El Ministerio de Salud informó esta mañana que en las últimas 24 horas 82 personas dieron positivo, lo que representa el 0.8% de los 11.085 tests practicados.

El ritmo reproductivo básico de la enfermedad se situó en 0.71. Desde iniciada la pandemia se contagiaron en el país 836.926 personas, de las cuales 6.334 fallecieron.

Actualmente hay en Israel 2.540 casos activos, de los cuales solo 337 están internados en hospitales y 19 en hoteles especiales para pacientes. Solo hay 206 pacientes de gravedad, de los cuales 126 están conectados a respirador artificial.

La campaña masiva de vacunación sigue su curso y 5.3 millones de israelíes recibieron la primera dosis de la fórmula Pfizer y 4.9 ambas necesarias para la inmunidad adquirida.