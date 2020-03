CORONAVIRUS/VIDEO. Importante periodista israelí de origen argentino explica las medidas impuestas por las autoridades

Itongadol/AJN.- El periodista Danny Moljo, corresponsal de la Agencia AJN en Israel, regresó al país desde España el 28 de febrero. De acuerdo a la nueva normativa anunciada en la conferencia de prensa que brindó el primer ministro Benjamín Netanyahu junto al ministro de Salud Yaacov Litzman, deberá permanecer en su casa por las próximas dos semanas como otros miles de israelíes que regresaron de Europa en los últimos días.

“Todos los que vuelvan de España, Alemania, Francia, Suiza y Austria deberán permanecer en cuarentena, no importa que tenga o no síntomas”, explica Moljo, ya aislado en su casa. Los países europeos se sumaron como destinos de los que los turistas israelíes que ingresen tienen que quedar en aislamiento, listado que ya incluía a China, Hong Kong, Tailandia, Corea, Singapur e Italia. “Los que estuvieron en contacto conmigo no tienen que estar en cuarentena, pero en el caso de que empiece a tener señales de la enfermedad tanto mi familia como mis compañeros de trabajo deberán entrar en aislamiento”, relata.