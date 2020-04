Coronavirus. Profesionales israelíes afirman que virus se desarrolla en 70 días y cuestionaron cierre de economía

Itongadol.- Un destacado matemático, analista y ex general israelí afirma que un simple análisis estadístico demuestra que la propagación de COVID-19 alcanza su punto máximo después de aproximadamente 40 días y disminuye a casi cero después de 70 días, sin importar dónde golpee, y sin importar qué medidas impongan los gobiernos para intentar para frustrarlo.

El profesor Isaac Ben-Israel , jefe del programa de Estudios de Seguridad en la Universidad de Tel Aviv y presidente del Consejo Nacional de Investigación y Desarrollo, le dijo al Canal 12 de Israel que según una investigación que realizó con un compañero profesor, analizando el crecimiento y la disminución de nuevos casos en países de todo el mundo llegaron a la conclusión que «hay un patrón establecido» y «los números hablan por sí mismos».

Si bien dijo que apoya el distanciamiento social, el cierre generalizado de las economías en todo el mundo constituye un error demostrable a la luz de esas estadísticas. En el caso de Israel, señaló, unas 140 personas mueren normalmente cada día. El haber cerrado gran parte de la economía debido a un virus que está matando a uno o dos al día es un error radical que está costando innecesariamente a Israel el 20% de su PBI, acusó.

El profesor Gabi Barbash, director del hospital y ex director general del Ministerio de Salud, insistió en un amargo intercambio de televisión con Ben-Israel está equivocado y aseguró que el número de muertos habría sido mucho mayor si Israel y otros países no hubieran tomado las medidas de restricción.

Pero Ben-Israel dijo que las cifras, especialmente de países como Singapur, Taiwán y Suecia, que no tomaron medidas tan radicales para cerrar sus economías, probaron su punto. También publicó un artículo en hebreo en este sentido en Facebook, con gráficos que muestran las trayectorias.

Cuando Barbash citó a Nueva York como una prueba ostensible de que Ben-Israel estaba equivocado, el matemático apuntó que las últimas indicaciones de Nueva York estaban precisamente en línea con sus estadísticas que indican que las cifras diarias de nuevos casos alcanzan su punto máximo y comienzan a caer después de aproximadamente 40 días.

Cuando se le pidió que explicara el fenómeno, Ben-Israel, quien también dirige la Agencia Espacial de Israel, dijo: “No tengo explicación. Hay todo tipo de especulaciones. Tal vez está relacionado con el clima, o el virus tiene una vida propia».

Sostuvo que la política de cierre de la economía era un caso de «histeria masiva». El simple distanciamiento social sería suficiente, dijo.

Si los bloqueos instituidos en Israel y en otros lugares no estuvieran causando un caos económico tan inmenso, no habría ningún problema con ellos, opinó. «Pero no debería cerrar todo el país cuando la mayoría de la población no está en alto riesgo», argumentó.

Cuando se le preguntó por qué el virus había causado un número tan alto de muertes en países como Italia, dijo que el servicio de salud italiano ya estaba abrumado. «Se derrumbó en 2017 debido a la gripe», dijo.

Barbash, hablando después de que Ben-Israel había salido del estudio, insistió en que «vamos a vivir con el coronavirus para el próximo año».

Añadió: «Insto encarecidamente a que no permitamos que los matemáticos, que no saben nada de biología, determinen cuándo levantamos el cierre».