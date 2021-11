Coronavirus: pese al aumento de casos en Europa, Israel no añadirá Estados a su lista de «países rojos»

Itongadol/AJN.- En tanto que el continente europeo irrumpe en casos de coronavirus atravesando la cuarta o quinta ola, y que fue designado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como «centro de la pandemia», las cifras publicadas son alarmantes.

Entre otros, la cantidad de casos confirmados el último mes aumentó más de un 55%.

Eslovaquia y la República Checa informaron este miércoles un récord diario de contagios de coronavirus y Letonia otro de muertes, en momentos en que Europa vuelve a ser el epicentro de la pandemia, a casi dos años de las primeras infecciones registradas en el mundo y pese a la vacunación.

Hungría, por su parte, informó este miécoles las mayores cifras de casos y muertes por la enfermedad desde un devastador brote que sufrió en el segundo trimestre de este año, mientras que Polonia anunció su cantidad más alta de contagios en un día desde abril.

Portugal, que encabeza la lista de los países más inmunizados del mundo contra la Covid-19, prevé nuevas restricciones para hacer frente a un recrudecimiento de la epidemia, caracterizado por un aumento de las hospitalizaciones y del número de casos.

Estas cifras y otras sobre la situación de morbilidad en países europeos no generan que quienes toman decisiones en Israel agreguen países a la lista de «países rojos», o prohibidos para viajar.

De esta forma, la lista de «países rojos» del Ministerio de Salud de Israel permanece vacía.

Israel define como «país rojo» aquel destino al que está prohibido viajar, a excepción de una autorización otorgada por el comité de excepciones.

La situación del coronavirus en Israel

Según cifras ofrecidas por el Ministerio de Salud, en el día de ayer se detectaron 493 nuevos casos de coronavirus, lo que representa el 0.70%, del total de 71 mil tests analizados.

Se trata de datos relativamente bajos, y aun, si se compara con los de la semana pasada pareciera que la situación mejoró incluso, siendo que siete días atrás se alcanzaba 497 positivos, con un 0.6% de positividad.

También el ritmo reproductivo básico de la enfermedad aumentó y esta mañana se posicionó en 0.97 y, según parámetros oficiales, si supera el 1, se considera que la pandemia está en una etapa de rebrote.

Afortunadamente, y entre otras cosas gracias a los tratamientos farmacológicos aprobados, la morbilidad grave continúa desapareciendo.

Actualmente, 129 pacientes atraviesan la enfermedad de gravedad, de los cuales solo 88 requieren de respiradores, el 85% de ellos no están vacunados. En total hay 5,103 personas cursando la enfermedad.

Es decir que, como resultado de la pandemia que tiene en vilo al mundo ya casi dos años, de 5.103 personas que cursan la enfermedad, solo 4.929 están en reposo domiciliario, 129 están en condición grave y solo 88 requieren de respirador.

Desde iniciada la pandemia se contagiaron 1,339,258 personas, de las cuales solo 8.154 fallecieron. En Israel viven más de 9.3 millones de personas.

Aun estas cifras la pandemia, y en especial la cuarta ola, detuvo su disminución y retirada. El alivio de controles en el aeropuerto Ben Gurion y de restricciones sanitarias como el pase verde no contribuyeron. El hecho de que más de un millón de israelíes eligiera no vacunarse con la tercera dosis, pese a poder hacerlo, aumentó la cantidad de personas que no cuentan con suficiente protección frente al coronavirus.