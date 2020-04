Coronavirus. Oración conjunta por la salud mundial une online a todas las religiones en Jerusalem

Itongadol.- Los líderes de todas las religiones en Israel se reunieron en Jerusalem para realizar una oración conjunta para pedir por la crisis generada por el coronavirus y ante el creciente antisemitismo y racismo en el mundo.

La oración conjunta, compuesta por los principales rabinos de Israel, ha sido traducida de forma unida y llevada a cabo por líderes espirituales de todas las religiones en Israel.

El mensaje incluyó a los principales rabinos de Israel: rabino Yitzhak Yosef, Rishon LeZion, rabino jefe sefardí de Israel y presidente del Consejo Principal de Rabinato, y el rabino David Lau, rabino jefe de Israel y presidente de la Gran Corte Rabínica, junto con el Patriarca Griego Ortodoxo de Jerusalén Su Beatitud Theophilos III, el Patriarca Latino Su Excelencia Arzobispo Pierbattista Pizzaballa, Imam Sheikh Gamal el Ubra, el imán Sheikh Agel Al-Atrash y el líder espiritual druso Sheikh Mowafaq Tarif.

La oración conjunta es una iniciativa que se promueve entre las diversas comunidades en todo el mundo, en una colaboración especial del Gran Rabinato de Israel y el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio del Interior de Israel, con el Consejo Mundial de Líderes Religiosos y numerosos judíos y no judíos.

El evento tiene lugar en el Hotel King David en Jerusalem de la cadena Dan Hotels.

«Dios del primero y del último, Dios de todas las criaturas, Señor de todas las generaciones, despierta a los que duermen, cura a los enfermos, abre los ojos de los ciegos y levanta a los que están postrados. Venimos ante ti con la cabeza inclinada, y con estatura inclinada, y suplicamos. Cientos de miles murieron, millones se han enfermado. Sálvanos, te suplicamos, oh Señor. Te suplicamos, oh Señor, ¡envía prosperidad! Envía recuperación completa a los enfermos, evita la plaga de Tu mundo», dice la oración.

El mensaje continúa: «Por favor, Dios, Tú, que nos has alimentado con hambre y nos has provisto de abundancia, nos has sacado de la peste y nos has liberado de enfermedades graves y duraderas. Ayúdanos.

Hasta ahora, su misericordia nos ha ayudado y su amabilidad no nos ha abandonado, por lo tanto, suplicamos y pedimos ante usted que nos sane, Señor y seremos sanados, sálvanos y seremos salvos, porque tú eres nuestra gloria.

Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean agradables ante ti, oh Señor, mi roca y redentor. Como en las palabras del Salmo 121 ‘Una canción para ascensiones’: Dirijo mis ojos a las montañas; ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Él no dejará que tu pie ceda; Tu guardián no dormirá; ¡Mira, el Guardián de Israel no duerme ni duerme! El Señor es tu guardián; El Señor es tu protección a tu diestra. De día el sol no te golpeará, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo daño; Él cuidará tu vida. El Señor guardará tu ir y venir ahora y para siempre».