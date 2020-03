Coronavirus. Netanyahu anuncia nuevas medidas, pero no habrá cierre total en Israel

Iton Gadol.- En una conferencia de prensa, el primer ministro Benjamin Netanyahu anunció medidas económicas para enfrentar la crisis causada por el coronavirus. Además, anunció que el gobierno aprobará medidas de “emergencia” que le permitirán utilizar medios especiales de rastreo digital para seguir a las personas que tengan el virus y asegurarse de que cumplan la cuarentena.

Netanyahu anunció que los lugares de trabajo del sector público pasarán a un “marco de emergencia” y que las empresas privadas reducirán su actividad económica. Estas medidas estarán en vigor hasta la Pascua judía, a celebrarse los primeros días de abril.

Por su parte, las empresas del sector privado que superen los 10 empleados deberán reducir el personal presente en el lugar de trabajo en un 70%.

Netanyahu añadió que Israel no está imponiendo un cierre general, pero puede establecerse el cierre en zonas específicas que reporten altos casos del virus. También dijo que los servicios esenciales seguirán funcionando. “No vamos a encerrar a la gente en sus casas – esto no es un cierre total, y espero que no lleguemos a eso”, dijo. “Tenemos un aumento más moderado de la infección que en otros países, estamos haciendo todo lo posible para mantenernos en control”.

Al finalizar el discurso del mandatario, tomó la palabra el Ministro de Finanzas Moshe Kahlon, quien anunció una serie de medidas para ayudar económicamente a los israelíes en medio de la crisis. Entre ellas, se incluye la flexibilización de las condiciones para recibir seguros de desempleo y subvenciones para las pequeñas empresas que enfrenten el riesgo de la quiebra.

Mientras tanto, la cantidad de infectados no para de aumentar. Hasta el momento se reportaron 298 casos confirmados, registrando un aumento de casi 100 personas en las últimas 24 horas.

Esta tarde, el Ministerio de Salud anunció accidentalmente un aumento a 344 pacientes, pero pronto se corrigió. “Hubo una falla en el sistema de reporte”, dijo el Ministerio, prometiendo que pronto actualizaría los números.

Netanyahu dijo que el gobierno aprobará el uso de una serie de “herramientas digitales” para vigilar la propagación del virus durante un período inicial de 30 días. En respuesta a los temores sobre la privacidad expresados en los últimos días, Netanyahu subrayó la importancia de equilibrar los derechos humanos y las exigencias de la crisis.