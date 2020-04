Coronavirus. La Cancillería israelí confirmó que más de 1800 israelíes siguen varados en el exterior

Itongadol.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel confirmó en las últimas horas que 1.863 israelíes están varados en el exterior debido a la pandemia de coronavirus y que buscan regresar al país, muchos de ellos en Tailandia, Nueva Zelanda y Australia.

Israel ya envío vuelos de rescate a Perú, Costa Rica, Brasil, Australia y otros destinos para llevar a los turistas a casa, ya que los vuelos internacionales se reducen y los países se cierran para resistir el brote global del virus altamente contagioso.

Según el ministerio, 200 israelíes están en Tailandia, 179 en Australia, 164 en Nueva Zelanda, 144 en Argentina, 74 en Ucrania, 63 en México y Jordania, 55 en Filipinas, 51 en India, 31 en Colombia y 18 en Brasil.

Entre los varados en Nueva Zelanda había un médico que asistió a una conferencia en Auckland, cuyo vuelo del 12 de marzo fue cancelado. Sveta Lipschitz, en declaraciones al Canal 12, imploró al gobierno israelí que enviara un vuelo al país lejano para extraer a los israelíes allí.

“No puede ser que yo, y muchos otros israelíes en Nueva Zelanda, no sean rescatados, mientras que los viajeros en Perú y Australia fueron rescatados, de forma gratuita”, dijo a la cadena de televisión.

La embajada israelí en Argentina, mientras tanto, trataba de encontrar suficientes pasajeros para un vuelo programado para el próximo sábado. De acuerdo a lo consignado por The Times of Israel, la aerolínea Ethiopian Airlines necesita un mínimo de 60 pasajeros, pero aún no tiene suficiente.

En declaraciones a la Agencia de Noticias AJN, la embajadora de Israel en Argentin, Galit Ronen, explicó que todavía hay muchos ciudadanos israelíes desperdigados en distintos puntos del país sudamericano, por lo cual también está avaluando cómo trasladarlos hacia Buenos Aires para que luego puedan tomar un vuelo a Israel.

“Tenemos que ayudar a la gente, tenemos que hacer todo lo que sea posible”, destacó la diplomática, quien comparte a través de su cuenta de Twitter mensajes en hebreo, con información sobre los vuelos programados.

Argentina está en un aislamiento “preventivo y obligatorio” debido al coronavirus desde el 20 de marzo hasta al menos el 12 de abril. Se especula que el bloqueo podría relajarse ese día, pero no se sabe si se reanudarán los viajes aéreos fuera del país.

En otro orden, un grupo de turistas rusos están pendientes de lo que sucede en el aeropuerto Ben Gurion desde hace cuatro días después de que su vuelo fue cancelado la semana pasada y no fue reprogramado, según la emisora ​​pública Kan. Desde entonces, algunos de los pasajeros se mudaron a un albergue o se quedaron con familiares, pero parecen estar varados en Israel indefinidamente.

El primer ministro Benjamin Netanyahu habló con el presidente ruso Vladimir Putin el lunes, y los dos “acordaron permitir el movimiento entre Rusia e Israel para que los ciudadanos de los dos países puedan regresar a sus hogares”.