Coronavirus: Jerusalem apunta al turismo interno para reinventarse ante la pandemia

Itongadol/Agencia AJN.- “Hay que atraer israelíes a la ciudad hasta que los vuelos vuelvan y los turistas del extranjero regresen”, aseguró la alcaldesa adjunta de Jerusalem, Fleur Hassan-Nahoum, a cargo del turismo de la capital.

Agencia AJN.- La afluencia de turistas a Israel, detenida en respuesta a la pandemia del COVID-19, no ha sido reemplazada. Han pasado más de dos meses sin que ningún turista haya aterrizado, primero porque Israel ha cerrado sus aeropuertos a cualquier visitante no israelí, pero principalmente porque la pandemia ha detenido todo, incluyendo el turismo.

Para una ciudad como Jerusalem, cuya economía se basa en gran medida en el turismo, esto es un golpe terrible. Según las cifras de la municipalidad con el respaldo de la administración de turismo de la Autoridad para el Desarrollo de Jerusalem, casi 10 millones de turistas visitaron la ciudad en los dos últimos años, incluidos tanto israelíes como extranjeros.

En la Plaza Safra, el alcalde Moshe Lion y otros funcionarios son conscientes de que esta es su misión más urgente. Mientras tanto, cientos de voluntarios siguen empacando canastas de alimentos, enviándolas a los ancianos y a las familias con necesidades especiales. Todos ellos entienden que el turismo es esencial para Jerusalem.

Lion ha creado un grupo de trabajo para salvar la situación, con la alcaldesa adjunta Fleur Hassan-Nahoum a la cabeza. En una entrevista para el Jerusalem Post, la alcaldesa adjunta reveló los planes para el futuro y su análisis de la coyuntura actual.

Esta es una especie de “misión imposible” que ha aceptado asumir. ¿Cree que el éxito es posible, considerando el daño causado por el virus y la posibilidad de otra ola de infecciones?

FHN: Creo que tenemos que prepararnos para el día siguiente, y nos estamos acercando rápidamente.

Jerusalem no era una ciudad fuerte económicamente incluso antes de la crisis. ¿Qué tan mal están las cosas?

FHN: Jerusalem se ha enfrentado a muchos desafíos en las últimas décadas, como guerras e “intifadas”, pero el coronavirus ha sido particularmente desafiante porque nuestra economía se basa en gran medida en la industria del turismo. En Jerusalem, esta industria emplea directamente a unas 15.000 personas, y decenas de miles indirectamente. Por lo tanto, le pedí al alcalde Lion que creara un comité municipal de turismo, pero no es sólo cuestión de ayudar. El objetivo es la reactivación completa, la rehabilitación del turismo en la ciudad. Para ello, tenemos que trabajar con el gobierno, con la JDA, con la asociación de hoteles, con las pequeñas empresas, con los guías turísticos, con todos los involucrados, para averiguar cómo podemos repensar la forma en que estamos haciendo turismo, y traer más turismo interno, hasta que los vuelos vuelvan y los turistas del extranjero regresen, lo que podría tomar otro año.

¿Significa eso que su plan está dirigido a los israelíes, para llevarlos a Jerusalem?

FHN: Sí. La primera etapa, los israelíes primero, podría tomar entre tres y seis meses. Creo que mucha gente ya ha entendido que no van a viajar al extranjero este verano. Entonces, nuestro objetivo es hacer que los israelíes se digan a sí mismos: “Bueno, no vamos a Praga, pero podemos pasar un fin de semana en Jerusalem, que va a ser accesible y realmente interesante”.

¿Qué hará que la gente cambie de opinión? Después de todo, Jerusalem estaba aquí antes del coronavirus. ¿Harás que los israelíes cambien de opinión sobre la ciudad?

FHN: Sí, esto es lo que tenemos que hacer, y deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo.

Cuéntenos más sobre cómo hacer que Jerusalem sea accesible para los turistas israelíes.

FHN: Todo el mundo va a tener que comprometerse un poco. Todo el mundo tendrá que recortar un poco los márgenes.

Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Le dirá a todo el mundo que es un compromiso y menos ganancia o nada?

FHN: No, quiero crear paquetes. Por ejemplo, tendremos estancias de tres noches en un hotel de Jerusalem con tres lugares de interés turístico, como museos, jardines botánicos y el zoológico. Tendremos paquetes familiares, paquetes para parejas y otros paquetes para clientes, de modo que la gente diga: “Está bien, no vamos a ir al extranjero, pero gastaremos algunos miles de shekels en Jerusalem durante unos días”. No es una locura. Creo que es posible.

¿Cómo puedes estar seguro de que todos los involucrados estarán de acuerdo?

FHN: Si los grandes hoteles no lo hacen, sé que los pequeños sí lo harán. Los hoteles boutique están desesperados. Se unirán. Creo que creará competencia y eventualmente bajará los precios.

Bien, entonces le dicen a la gente que como no pueden viajar al extranjero, tienen la oportunidad de venir a Jerusalem y disfrutar de la ciudad y sus atracciones a un precio accesible. ¿Pero cuántos israelíes pueden permitirse unas vacaciones ahora? Tenemos más de un millón de israelíes desempleados. ¿Qué le hace creer que vendrán?

FHN: Un problema es que los israelíes no tienen dinero ahora, y el otro problema es que todo es caro. Así que mi objetivo es hacer de Jerusalem un lugar atractivo y asequible para esta situación específica.

Muchos israelíes tienen menos dinero. No podemos resolver este problema. Pero algunos volverán a trabajar pronto, y también hay muchos otros que todavía tienen los medios para tales programas, como la gente de la industria de alta tecnología, que no se ha visto tan afectada.

Tenemos todo el sector público. Han continuado más o menos como antes. Incluso tenemos industrias que han crecido: las industrias de reparto y de alimentos, así que todavía hay muchos israelíes que tienen suficiente dinero, y en lugar de viajar a América durante dos semanas, pueden permitirse Jerusalem durante una semana.

¿Qué más tienen planeado?

FHN: Los hoteles tendrán que trabajar más “boutique”, menos lleno, menos gente en los comedores. Tendremos que limitar la cantidad de gente en los lugares de interés. Tendremos que crear un espacio seguro para la ciudad y para todos los sitios históricos de la ciudad. Creo que podemos hacerlo.

Consulté con varios alcaldes de ciudades históricas del mundo. Por ejemplo, hablé con el alcalde de Córdoba, España, una ciudad del tamaño de Jerusalem. Dice que está trabajando en el turismo interno, y estamos tratando de compartir sus mejores prácticas para ver cómo podemos mejorar el mercado interno.

No estoy muy preocupada a largo plazo. Soy optimista de que el turismo en Jerusalem no se verá perjudicado de forma permanente. Sin embargo, no sabemos qué pasará a corto plazo. ¿El distanciamiento social se convertirá en parte de la nueva normalidad? ¿Cómo será el turismo en esta nueva realidad?

Creo que necesitamos un cambio de paradigma en nuestro pensamiento, incluso para el futuro inmediato. En las últimas semanas, algunos han visto esta crisis como una oportunidad para repensar o reestablecer la norma, para volver a visitar las estrechas líneas aéreas “low cost” y la cacofonía de los buffets de todo lo que puedas comer, con cientos de personas haciendo cola para los huevos en el desayuno o el costillar en la cena. Tal vez la forma de reparar la industria en lo que parece un apocalipsis es desarrollar y abrazar la experiencia de lo boutique.

¿Cómo están procediendo?

FHN: Estamos en el proceso de construcción de un plan práctico que nos llevará a una versión de turismo que pueda funcionar con esta nueva realidad a corto plazo, y la restauración completa de la industria dentro de 18 meses. Además, planeo establecer un fondo municipal para préstamos y subvenciones a las pequeñas empresas de turismo para que superen la recesión, y también para incentivar a las empresas en línea para que contraten o reentrenen a la gente tanto como sea posible, siempre que sea posible. Propongo una serie de pasos prácticos, que serán evaluados en tiempo real, como una hoja de ruta para la rehabilitación, de la siguiente manera:

La apertura inmediata de espacios abiertos, con restricciones en el número de visitantes, como el Jardín Botánico, el Valle de la Gacela, el Zoológico Bíblico, centros comerciales y mercados al aire libre.

Luego, la apertura de sitios y museos nacionales en zonas cerradas que se limitarán a un número específico de personas o unidades familiares, por ejemplo: el Museo de Israel, el Museo de Ciencias, la Torre de David, el Museo de las Tierras Bíblicas y otros. La apertura de sitios adicionales se examinará de conformidad con el cumplimiento de las normas de higiene.

Quiero abrir hoteles y hostales respetando una norma de higiene segura emitida por el municipio. En la primera etapa, se permitirá a los turistas tomar Airbnbs o lugares donde haya servicios y cocinas en cada habitación. Asimismo, se permitirá el alojamiento en hoteles con la opción de comer en las habitaciones, sin utilizar las áreas públicas. Eventualmente, permitiremos el uso de hoteles con áreas de comedor más pequeñas manteniendo el distanciamiento social, o un sistema de citas para que los huéspedes coman.

¿Cuáles son los objetivos específicos?

FHN: Nuestro objetivo es llevar el turismo interno desde su actual 20% hasta el 40%, y fomentar los paquetes turísticos de un día para individuos y familias. Uno de los puntos de atracción únicos de Jerusalem son nuestros lugares sagrados. Tan pronto como la crisis termine, prevemos un aumento de las visitas a los lugares sagrados.

Necesitamos un plan bien pensado para la región del Monte del Templo, la Iglesia del Santo Sepulcro y el Muro de los Lamentos, incluyendo las áreas circundantes. Necesitaremos limitar el número de personas, controlar su temperatura y asegurarnos de que se usen máscaras y desinfectantes de manos.

A un empresario local se le ocurrió la idea de estampar las manos de los turistas una vez que su temperatura se toma como un “pase limpio” para todos los sitios. Prestaremos especial atención a los guías turísticos, que han recibido un gran golpe por la crisis. q campaña de marketing para fomentar las visitas guiadas para las familias que celebran cumpleaños y matrimonios sería una forma eficaz de hacer que vuelvan a trabajar.

Otro ejemplo es el aparcamiento gratuito para los turistas en los alrededores de la Ciudad Vieja, un billete para varios sitios y otras formas de facilitar y hacer más asequible a los israelíes la elección de Jerusalem. En resumen, es nuestro deber examinar todas las opciones para salvar la industria del turismo del cierre y el colapso tras la crisis.

Hay cosas que podemos cambiar ahora. El turismo a Jerusalem necesita más coordinación y esto es lo que estamos haciendo. Tenemos que trazar un mapa de los próximos dos años y entender lo que los turistas extranjeros y nacionales necesitan para sentirse seguros. La industria también debe entender que puede tener que comprometer los márgenes de beneficio para dar vida a su industria a corto plazo. Estamos todos juntos en esto. Todos los sectores deben hacer sacrificios. La colosal tarea que tenemos por delante es restaurar la confianza del público.