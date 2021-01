Coronavirus/Israel. Trece personas sufren parálisis facial después de recibir la vacuna

Itongadol/Agencia AJN.- El Ministerio de Salud de Israel informó que unas 13 personas han experimentado una leve parálisis facial como efecto secundario después de recibir la vacuna contra el COVID-19, y que estima que el número de casos podría ser mayor. Los funcionarios han planteado interrogantes acerca de si se debe o no administrar la segunda dosis a estas personas, aunque el ministerio indicó que se siga con el tratamiento original.

“Durante al menos 28 horas estuve con la cara paralizada”, dijo a Ynet una persona que tuvo el efecto secundario. “No puedo decir que haya desaparecido por completo después, pero aparte de eso no tuve otros dolores, excepto un dolor menor donde recibí la inyección pero nada más”. En cuanto a recibir la segunda dosis, admite que está indecisa, pero dice que “es importante señalar que esto es algo excepcional, y no quiero que la gente evite vacunarse, es importante hacerlo”.

“Recientemente me encontré, por ejemplo, con alguien vacunado que estaba lidiando con la parálisis, y decidí no darle una segunda dosis”, dijo a Ynet la Prof. Galia Rahav, directora de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico Sheba. “Es cierto que se puede dar según el Ministerio de Salud, pero no me sentí cómoda con ello”.

Además, la doctora sostuvo que “nadie sabe si esto está relacionado con la vacuna o no. Por eso me abstendría de dar una segunda dosis a alguien que sufrió de parálisis después de la primera”. Sin embargo, el Ministerio de Salud declaró que la segunda dosis sólo debe ser proporcionada cuando la parálisis pase, informó Ynet.