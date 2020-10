Coronavirus. Israel será el primer país del mundo en desplegar un test experimental que da resultados en 23 minutos

Itongadol/Agencia AJN.- Israel será el primer país del mundo en probar una nueva prueba experimental de coronavirus que promete dar un diagnóstico en 23 minutos, según anunció el domingo el ministro de Defensa, Benny Gantz. Si el dispositivo tiene éxito, permitirá al gobierno «reabrir la economía y el sistema educativo».

«Tenemos una importante actualización en la batalla contra el coronavirus. Después de meses de trabajo por parte del departamento de Defensa, en los próximos días el Instituto Biológico recibirá kits de pruebas rápidas que darán una respuesta en 23 minutos», twitteó Gantz.

«Los kits de Visby Medical recibieron la aprobación la semana pasada de la FDA americana, se someterán a un examen rápido en el Instituto Biológico, y luego al proceso necesario en el Ministerio de Salud, en un esfuerzo por proporcionar pruebas inmediatas que nos ayudarán a reabrir la economía y el sistema educativo», sostuvo el ministro y líder de Azul y Blanco.

El dispositivo ha ganado la aprobación temporal de «uso de emergencia» de la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) de los Estados Unidos, y sigue siendo experimental.

En un comunicado de prensa a mediados de septiembre, la empresa Visby Medical, con sede en California, anunció que había obtenido la «autorización de uso de emergencia», un tipo de aprobación que la FDA describe como destinada a «ayudar a fortalecer las protecciones de salud pública de la nación contra las amenazas CBRN [químicas, biológicas, radiológicas y nucleares] facilitando la disponibilidad y el uso de MCM [contramedidas médicas] necesarias durante las emergencias de salud pública».

La ley de los Estados Unidos autoriza a la FDA permitir «productos médicos no aprobados o usos no aprobados de productos médicos aprobados para ser usados en una emergencia para diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades o condiciones serias o que amenacen la vida causadas por agentes de amenaza CBRN cuando no hay alternativas adecuadas, aprobadas y disponibles».

Según Gantz, la nueva prueba permitirá al gobierno «realizar pruebas rápidas y diarias a equipos médicos, hogares de ancianos, brotes sospechosos en escuelas, trabajadores de fábricas vitales y otras situaciones riesgosas».

«Continuaremos haciendo todo lo que podamos para luchar contra la pandemia y restaurar nuestras vidas a su antigua rutina», expresó Gantz.

El dispositivo de prueba está «basado en PCR», una técnica que replica el material genético del patógeno en una muestra de prueba para identificar más fácilmente el virus incluso en una muestra con una pequeña cantidad de infección. «Mediante el calentamiento y el enfriamiento controlados del material de la muestra en presencia de enzimas especialmente diseñadas, se crean miles de millones de copias del material genético objetivo», explicó la empresa en una declaración pública.

«Sin este proceso de amplificación, una muestra con una pequeña carga viral – como la de un portador asintomático de COVID-19 – pasaría desapercibida. Por eso la PCR se considera el estándar de oro en las pruebas de diagnóstico; es sumamente específica y altamente sensible, y por lo tanto ofrece la mejor oportunidad de encontrar un patógeno».

El proceso se considera fiable y preciso, dice la compañía, y el nuevo dispositivo marca la primera vez que se ha miniaturizado en una herramienta de diagnóstico rápido.

«Al eliminar el largo tiempo de espera de los resultados e integrar todo el proceso de PCR en una sola máquina, el invento de Visby podría ampliar enormemente los posibles casos de uso de los resultados de las pruebas de PCR. La necesidad de esa accesibilidad ha sido muy clara desde los primeros días de la pandemia, especialmente a la luz de las limitaciones de tiempo de respuesta inherentes a la PCR en el laboratorio».

En los Estados Unidos, la aprobación del dispositivo para uso de emergencia «se limita a los laboratorios autorizados», dijo la empresa. Los funcionarios israelíes no han indicado cómo se desplegaría el dispositivo ni qué aprobación es probable que obtenga en Israel.