Coronavirus/Israel. Ninguna muerte y sólo cuatro casos graves entre más de medio millón de vacunados

Itongadol/Agencia AJN.- Una de las prestadoras de salud israelíes que ha vacunado a más de medio millón de personas con las dos dosis de la vacuna de Pfizer informó que sólo 544 personas -el 0,1%- han sido diagnosticadas posteriormente con coronavirus, ha habido cuatro casos graves y ninguna persona ha muerto.

Esto significa que la tasa de eficacia se sitúa en el 93%, según anunció el jueves Maccabi Healthcare Services, tras comparar a sus miembros inmunizados con un grupo de control “diverso” de miembros no vacunados.

Se cree que la protección total contra el COVID-19 para las personas que han sido vacunadas comienza una semana después de la segunda inyección, por lo que los datos de Maccabi abarcan a todos aquellos de sus miembros que han pasado siete o más días después de recibir esa segunda dosis.

Las estadísticas de Maccabi están siendo seguidas de cerca en todo el mundo, ya que ofrecen la primera visión importante de cómo funciona la vacuna fuera de los ensayos clínicos. Y están siendo ampliamente aclamadas por indicar que la eficacia real se acerca al 95% de eficacia citado tras los ensayos clínicos de Pfizer.

“Estos datos demuestran de forma inequívoca que la vacuna es muy eficaz, y no tenemos ninguna duda de que ha salvado la vida de muchos israelíes”, declaró la Dra. Miri Mizrahi Reuveni, alta funcionaria de Maccabi, tras la publicación de los nuevos datos.

La doctora subrayó que entre los que se han vacunado y se han infectado, la gran mayoría ha experimentado el coronavirus de forma leve. De las 523.000 personas totalmente vacunadas, 544 se infectaron con COVID-19, de las cuales 15 necesitaron hospitalización: ocho en estado leve, tres en estado moderado y cuatro en estado grave.

En un momento en el que Israel se enfrenta a una ralentización de la campaña de vacunación, Mizrahi Reuveni instó a la gente a tener en cuenta las nuevas estadísticas y a reservar plazas, advirtiendo de que los que no lo hagan probablemente se infectarán. “Quien no se haya vacunado hasta ahora, por favor, que se dé prisa y pida cita cuanto antes”, dijo. “Protéjanse de una enfermedad grave y, Dios no lo quiera, de la muerte, así como de la posibilidad de que contagien y pongan en peligro a otros”, enfatizó.

El porcentaje de infecciones comunicado por los Servicios Sanitarios Maccabi, un 0,104%, refleja una mayor proporción de personas que se infectan desde sus anteriores estadísticas de vacunación. Pero se espera un aumento, ya que la estadística es acumulativa, y el número de infecciones aumenta inevitablemente con el paso de los días. Esto no influye en la tasa de eficacia, que es una medida de los niveles de infección entre las personas vacunadas y las no vacunadas, comparados en un periodo de tiempo determinado.