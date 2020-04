Coronavirus/Israel: ¿Netanyahu rompió las reglas?

Itongadol.- Dicen en Israel que hay reglas para todo el país y hay reglas especiales para el primer ministro Netanyahu. Así quedó demostrado después que el canal 12 transmitió la noche del Seder de Pesaj un programa especial en vivo y ahí aparece el primer ministro junto a su hijo Avner.

Desde hace unos días que en cada anuncio Netanyahu pide a la población que realicen este año el Seder de Pesaj solamente junto a los familiares que viven en la casa y recalcó en varias oportunidades no hacerlo con hijos que vivan en otra casa.

Resulta ser que su hijo Avner no vive con sus padres en la casa de la calle Balfour en Jerusalem y vive con su novia en un departamento muy cerca de ellos. O sea, que Avner no debería haber estado con ellos durante el Seder, y más teniendo en cuenta que Netanyahu es parte de la población en peligro ya que tiene 70 años.

Es más, el mismo día salieron varios testigos diciendo que vieron a Avner llegando a un lugar donde hacen envíos de pizza, algo que comprobaría que Avner no vive con sus padres. Minutos después que fue transmitido el programa, las redes sociales explotaron, diciendo como es posible que Netanyahu todo el tiempo pide de hacer el Seder de Pesaj solamente con los hijos que viven en la misma casa y él es el primero en romper las reglas.

Desde la oficina de Netanyahu publicaron: “Las reglas del ministerio de Salud son seguidas al pie de la letra. no se rompió ninguna regla. Avner pasa muchas horas diarias en la casa de sus padres y vive con su novia en un departamento separado dentro del terreno asegurado. No rompieron ninguna regla, la novia hace 5 semanas por eso que no ve a su familia ni va al trabajo”.

Cabe recordar que el otro hijo de Netanyahu, Yair, está siempre en el ojo de la tormenta por sus continuas declaraciones mal intencionadas en las redes sociales y de Avner nunca se publicó nada malo.

Como dijimos al principio, hay reglas para el país y hay reglas para Netanyahu…