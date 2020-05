Coronavirus/Israel: Haremos 100.000 tests para prepararnos para la segunda ola

Itongadol.- En una entrevista al importante diario americano New York Times, el director del Ministerio de Salud de Israel, Moshe Bar Simantov, dijo que en unas 2 semanas se van a realizar en Israel unos 100,000 tests de serología para confirmar quién contrajo coronavirus y así estar mejor preparados para una segunda ola del COVID-19 cuando ésta se produzca.

Los tests se realizarán en las distintas clínicas de Israel y se tratará de encontrar quién tiene anticuerpos contra el virus en su sangre para tener una idea más concreta del porcentaje de israelíes que contrajeron el virus hasta ahora y ver hasta donde Israel está preparada para una segunda ola del virus.

«Ese es nuestro principal objetivo: prepararnos para una segunda ola, en especial si brota durante el próximo invierno», dijo Simantov. «Por suerte, el coronavirus apareció después que terminamos con la gripe. Igualmente, no podemos saber si vendrá otra ola o si brotará durante este verano». Bar Simantov dijo también que se calcula que entre el 1 al 10% de los israelíes contrajeron el virus. «Queremos saber la verdad», continuó.

Los resultados de estos tests pueden ayudar a ver en cuanto tiempo los negocios y las escuelas pueden volver a funcionar en forma normal después de un cierre del país, aunque todavía va a ser difícil ver los resultados reales en la vida económica y social de Israel, por ejemplo ahora, después de 40 días de confinamiento.

El doctor Yair Schindel, que forma parte de la fuerza de trabajo del ministerio de Salud, y que fue uno de los principales de los que propuso estos tests, comentó también al New York Times que esta investigación puede ayudar a ver si existe una inmunidad colectiva al coronavirus. ¨Parte de lo que intentamos hacer es responder a algunas preguntas de la Organización Mundial para la Salud, que dijo que no hay ninguna prueba hasta ahora que una persona infectada no puede volver a infectarse¨, dijo Schindel.

Si los resultados dan que un 10% de los israelíes desarrollaron anticuerpos como en la primera ola, significa que unas 2,300 personas necesitarán estar en terapia intensiva y el sistema de Israel podría ocuparse y sobrellevarlo.