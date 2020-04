Coronavirus/Israel: El ministro de Salud renunció a su cargo

Itongadol.- El ministro de Salud, Yaakov Litzman, le comunicó ayer al primer ministro Netanyahu que deja su vargo en el ministerio de Salud y que prefiere tomar el ministerio de Vivienda en el nuevo gobierno de emergencia que se formaría en el país.

Así llegan a su fin los rumores disparados el jueves, que después de tantas críticas contra su labor al frente del ministerio de Salud y especialmente durante la crisis del coronavirus , Litzman preferiría dar un paso al costado y dejar que otra persona se encargue del COVID-19.

No se sabe si Netanyahu le ofrecerá el cargo tan ardiente a Gantz y su partido Azul y Blanco, lo guardará para ofrecerlo a alguien de su partido Likud o se lo ofrecerá a Naftali Bennett como parte de las negociaciones para que su partido Yemina entre al nuevo gobierno. Cabe recordar que Bennett ya había pedido a Netanyahu pasarle a su ministerio de Defensa todo lo que esté relacionado con esta crisis del virus.

El ministerio de Salud comunicó esta mañana los nuevos datos relacionados con el corona. El número de infectados llegó a 15,398, con 132 personas en estado grave, 100 de los cuales conectados a respiradores artificiales. El número de fallecidos llegó a 199 hasta el momento.

Hoy comenzaron las restricciones más flexibles anunciadas por el gobierno, abriéndose los negocios que dan a la calle, las peluquerías y salones de belleza junto a las de cosmetología. Pero no todo anda sobre rieles, ya que las grandes cadenas de negocios decidieron no abrirlas, junto a otros 200 negocios, en protesta a que el gobierno no les da la ayuda necesaria para abrirlos después de arduas negociaciones entre ellos los últimos días. Los miembros del ministerio de Economía no sólo que están enojados esta decisión sino que creen que están tomando a sus empleados como rehenes por esta decisión y ellos son al final de cuentas los más perjudicados. Por esa misma razón, muchos negocios no se acoplaron a esta huelga, para no perjudicar a sus empleados y tratar de comenzar a revivir sus negocios a la brevedad posible.