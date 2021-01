Coronavirus. Israel: Descubren 117 casos más de la mutación británica

AJN/Itongadol.- En Israel se descubrieron 117 casos más de personas infectadas con la mutación británica del nuevo coronavirus, informó el viernes el Ministerio de Salud, lo que eleva el total de casos a 147.

De los enfermos, solo seis personas regresaron a Israel desde el extranjero. El resto se infectaron localmente, lo que, según el ministerio, podría explicar el rápido y significativo aumento de la morbilidad en las últimas semanas.

Además, el ministerio dijo que el Laboratorio de Investigación de Enfermedades Infecciosas en el Centro Médico Sheba está evaluando actualmente las muestras de 15 personas que regresaron a Israel desde Sudáfrica en los últimos días y que dieron positivo por coronavirus para determinar si portan la variación sudafricana. También están probando a cinco personas que fueron infectadas por ellos y a otros 200 contactos que también tienen coronavirus.

Hasta ahora, dijo el ministerio, no se han descubierto casos de la variante sudafricana en Israel.

A última hora del jueves, el Comité Ministerial para el Coronavirus aprobó que todos los israelíes que se encontraban en Sudáfrica, Botswana, Zambia o Lesotho dentro de los 14 días posteriores a su llegada a Israel ahora deberán permanecer en cuarentena en un hotel estatal contra el coronavirus entre 10 y 14 dias. La decisión es válida hasta el 17 de enero y luego será reevaluada.

Se ha descubierto que estas nuevas variantes de coronavirus propagan el virus mucho más rápidamente que la cepa original.

El viernes por la mañana, Pfizer informó que su vacuna parecía funcionar contra estas nuevas variantes, según un estudio de laboratorio que realizó.

El estudio aún no ha sido revisado por pares y fue realizado por la compañía estadounidense en colaboración con científicos de la Rama Médica de la Universidad de Texas que indicó que la vacuna fue efectiva para neutralizar el virus con la llamada mutación N501Y de la proteína.

Cuando The Jerusalem Post le preguntó a principios de esta semana si existe el peligro de que las vacunas Pfizer y Moderna ya no sean efectivas, el profesor Jonathan Gershoni de la Escuela Shmunis de Biomedicina e Investigación del Cáncer de la Universidad de Tel Aviv dijo: “Sinceramente, no lo creo. Por lo tanto, debemos continuar vacunando agresivamente”.

Más de 1,7 millones de israelíes ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 desde que el país lanzó su campaña de inoculación, informó hoy el ministro de Salud, Yuli Edelstein, quien precisó que en las últimas 24 horas fueron vacunadas 115.000 personas.

Edelstein, quien fue el segundo israelí en recibir la vacuna después del primer ministro Benjamin Netanyahu, está programado para recibir la segunda dosis de la vacuna el sábado por la noche.

Por su parte, el primer ministro Netanyahu aseguró anoche que habrá suficientes vacunas para inocular a todos los israelíes mayores de 16 años a fines de marzo.

«Seremos el primer país en salir del coronavirus», dijo Netanyahu. “Vacunaremos a todas las poblaciones relevantes y cualquiera que quiera puede vacunarse”, remarcó.

El primer ministro dijo que se espera que llegue otro envío de vacunas el domingo, y que muchos más lo seguirán poco después. En este contexto, explicó que Israel llegó a un acuerdo con Pfizer para aumentar el número de vacunas y aligerar el envío de las dosis, lo que transforma al país en una “nación modelo” sobre cómo salir de la pandemia.

«Este es un gran avance que nos sacará de la crisis del coronavirus y nos devolverá la vida», aventuró Netanyahu. “Así es como abriremos la economía, volveremos al trabajo, a la sinagoga… a la vida que amamos y extrañamos”, agregó.

El Ministerio de Salud informó hoy que se registraron 7.597 nuevos casos de coronavirus con más de 122.000 pruebas realizadas en las últimas 24 horas, lo que significa que el 6.2% de todas las pruebas dieron positivo.

Hubo 873 pacientes con COVID-19 hospitalizados en estado grave y 220 reciben asistencia respiratoria.

Desde el inicio de la pandemia en Israel, 3.565 personas han muerto debido al coronavirus, 21 de ellas solo el jueves, informó el portal de noticias Ynet.

Israel entró a la medianoche en su tercer bloqueo nacional dispuesto para atenuar la tasa de contagios. Ya en las primeras horas de la puesta en marcha de las restricciones se generaron los primeros inconvenientes.