Coronavirus: Israel comienza la salida del tercer cierre nacional

Itongadol.- Israel comienza este domingo la salida del tercer confinamiento y los ciudadanos tendrán menos restricciones de movimiento ya que no habrá límite de distancia para circular- hasta hoy se podía salir un kilómetro del domicilio- y los puestos de trabajo que no reciban clientes podrán volver a iniciar sus actividades. Los locales de comida permitirán que los clientes pasen a retirar sus pedidos y las cabañas de alquiler podrán ser alquiladas únicamente por los miembros del núcleo familiar.

En una reunión en la que participó anoche el primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, continuar con las restricciones en el sistema educativo, el cual no será reabierto hasta este martes.

El gabinete de gobierno se reunirá este domingo para debatir cómo será la vuelta a las aulas y según el esquema que se formuló anoche las salas de maternidad, jardines de infancia, primero a cuarto grado de educación primaria y cuarto y quinto de secundarios funcionarán normalmente en las ciudades designadas como “verdes” y “amarillas”, es decir, en base a su situación de morbilidad. En tanto, según señaló la televisión estatal israelí (KAN), en centros urbanos “rojos” y “naranjas”, las clases serán dictadas en cápsulas y en espacios abiertos.

¿Cómo será la vida de los israelíes desde hoy?

Los ciudadanos israelíes no tendrán restricción alguna para salir de sus domicilios. Desde que comenzó el tercer cierre, el 27 de diciembre, no se podía salir hasta un kilómetro de la vivienda, a no ser por alguna razón esencial.

Quedan prohibidas las reuniones de más de diez personas en espacios abiertos y más de cinco en ambientes cerrados.

Los funerales, casamientos y ceremonias de circunsición podrán celebrarse con la participación de familiares únicamente, en un domicilio particular o espacios públicos. Diez personas en lugares cerrados y hasta 20 en abiertos.

Parques nacionales permanecerán abiertos y se incrementará el transporte público en las líneas con mayor afluencia de pasajeros.

Puestos de trabajo que no reciban clientes podrán iniciar sus actividades. Se podrá retirar pedidos de locales de comida. Cabañas de alquiler podrán únicamente recibir miembros del núcleo familiar primario.

Los negocios con atención al cliente, incluidos shoppings y restaurantes no podrán abrir sus puertas. Aunque sí trabajar con servicio de delivery.