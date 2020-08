Coronavirus. Israel: 358 personas en estado grave, 100 con respirador

Itongadol/AJN.- El número de pacientes que se encuentran en estado grave en Israel es de 358, informó el jueves el Ministerio de Salud.

Entre los enfermos hay 100 personas con respirador.

El número total de casos activos es de 25.285.

El número de muertos alcanzó 576.

El comisionado de Coronavirus, el profesor Ronni Gamzu, advirtió hoy que la tasa de mortalidad por coronavirus en Israel está entre las más altas del mundo.

En tanto, el ministro de Defensa, Benny Gantz, anunció Instituto de Investigación Biológica comenzará a probar su vacuna de coronavirus en humanos a mediados de octubre. “Debemos comenzar las pruebas en humanos después de las vacaciones de Tishrei”, dijo Gantz, refiriéndose al mes hebreo en el que tienen lugar las altas fiestas judías, la última de las cuales termina este año el 10 de octubre.

Según el Ministerio de Salud, 145 pacientes están en condiciones moderadas, y el resto muestra síntomas leves o sin síntomas. El ministerio dijo que se realizaron 25.457 pruebas el miércoles, 6,9 por ciento de las cuales han resultado positivas.

Con estos datos sobre la mesa, el gobierno decidió ayer cancelar los cierres de fin de semana en centros comerciales, tiendas y mercados que se habían implementado para impedir la propagación del coronavirus, después de establecer que las regulaciones no estaban reduciendo las tasas de infección por COVID-19.

El comité de coronavirus anunció la medida, que entrará en vigencia este fin de semana, después de una reunión de una hora que también vio a los ministros acordar trabajar para reanudar los viajes aéreos en 11 días y levantar las restricciones a las actividades recreativas en los parques públicos.

Pero el funcionario encargado de manejar la respuesta del virus advirtió que el país aún podría ver un bloqueo nacional en dos semanas si las tasas de infección, que actualmente se mantienen en torno a las 2.000 casos diarios, no disminuyen.

“Ningún país en el mundo con una alta tasa de infección como el de Israel está manejando la crisis sin un bloqueo. El gobierno israelí es sensible a la delicada situación socioeconómica y las dificultades públicas y me dio confianza de una manera que no incluye un cierre completo», dijo el comisionado de coronavirus Ronni Gamzu, según un comunicado de la Oficina del Primer Ministro.

Gamzu advirtió que la tasa de mortalidad en Israel estaba entre las más altas del mundo. Entre el miércoles y el jueves, se analizaron 5.600 muestras de sangre y 1.689 de ellas dieron positivo para el coronavirus, dijo el ministerio.

Cabe señalar que un estudio publicado la semana pasada por el Centro de Recursos de Coronavirus Johns Hopkins encontró que la tasa de mortalidad COVID-19 de Israel se encuentra entre las más bajas del mundo.

Gamzu advirtió que «una situación en la que más de 1.600 personas son diagnosticadas con coronavirus todos los días seguramente abrumará el sistema de salud y eso eventualmente sucederá».

Señaló que el objetivo del Ministerio de Salud es no tener más de unos pocos cientos de pacientes nuevos al día para el 1 de septiembre, diciendo: «Eso es una tarea difícil, pero es muy importante para la economía y la salud pública».

Mientras tanto, una encuesta realizada por el Comando del Frente Interior de las IDF (Fuerzas de Defensa de Israel) encontró que el público tiene poca confianza en que el gobierno y las autoridades locales puedan navegar con éxito la crisis por la pandemia.

La encuesta encontró que solo el 17% del público entiende completamente las directivas de salud del gobierno con respecto a prevenir la propagación del virus, mientras que un asombroso 83% de la población las encuentra demasiado confusas para seguirlas.

Solo el 19% dijo que confiaba en la capacidad de las autoridades para manejar la crisis del coronavirus, mientras que el 22% dijo que estaban «preocupados» por la capacidad del gobierno para navegar con éxito la situación.