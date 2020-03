Coronavirus: Estudiantes de Jabad infectados volaron en un avión de El Al

Itongadol/AJN.- Ayer se publicó en distintos medios que 65 estudiantes de Jabad que volvieron la semana pasada de Nueva York en un vuelo de El Al, dieron positivo del coronavirus.

En el mismo vuelo habían 49 personas más y 8 de ellos todavía están esperando los resultados de sus respectivos exámenes. Los estudiantes volvieron a Israel después de 1 año de estudios en el barrio de Crown Heights, en Nueva York, donde hasta ahora se confirmaron unos 8,000 casos positivos del virus.

Al volver, los estaban esperando autobuses para llevarlos directo a la cuarentena al Hotel Dan Panorama de Jerusalem, donde estuvieron todo el día sin que el ministerio de Salud les haga ninguna revisación. El ministerio de Defensa se enteró sólo el domingo por la madrugada y tardaron en organizar los autobuses para llevarlos a Jerusalem, y las otras personas que estaban en el avión, se enteraron que viajaron con personas infectadas, sólo al llegar al aeropuerto, ya que ni siquiera les avisaron de El Al con quiénes estaban viajando.

Toda persona que vuela desde Nueva York hacia Israel en El Al, debe llenar un formulario antes de subir al avión, declarando su estado de salud, una decisión que fue tomada especialmente sabiendo de los contagios entre los miembros del Jabad. Sin hacerlo, no pueden subir al avión. De El Al no se comunicó todavía si los estudiantes mintieron o si no llenaron el formulario.

Ya la semana pasada se comunicó que la subida al avión se había suspendido porque había una sospecha que algunos de los estudiantes tenían el COVID-19, pero finalmente todos los pasajeros subieron y sólo al llegar las autoridades de Israel tomaron cartas en el asunto.

Se investiga todavía que fue lo que realmente pasó y de quién fue la responsabilidad que una cosa así haya ocurrido.