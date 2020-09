Coronavirus en Israel: por segundo día consecutivo más de dos mil nuevos casos

Itongadol.- El Ministerio de Salud de Israel publicó un nuevo reporte por la situación del coronavirus y por segundo día consecutivo se superaron los dos mil infectados en el lapso de 24 horas. 2.183 personas dieron positivas ayer en el test por Covid-19, de un total de 27.920 de pruebas.

Desde iniciada la pandemia se registraron en Israel 119.627 casos. Actualmente hay 22.002 pacientes activos, 423 internados en grave estado, de los cuales 114 están con respirador artificial. Unos 96 mil israelíes ya se recuperaron de la enfermedad. Hubo que lamentar 963 muertes.

Según el Ministerio de Salud, el mayor número de activos se encuentra en la ciudad de Jerusalem con 2.730. Le sigue Bnei Brak con 981 y luego Ashdod con 849. Tel Aviv es la cuarta ciudad con 666 casos.

Estos números y la cercanía a las fiestas judías generan cierta preocupación en las autoridades israelíes.

En declaraciones al canal 13 de Israel, Sharon Elrai, flamante directora de Salud Pública de la cartera de sanidad, se refirió a la posibilidad de un cierre. “Es una posibilidad seria. Cuando vemos más de dos mil casos diarios, es una posibilidad. No hablamos de esto para asustar a la gente. Estamos haciendo todo lo posible para no tener que tomar tal medida, pero hoy no puedo decir con precisión que es lo que va a pasar”, indicó.

En tanto, el Gabinete de Gobierno por coronavirus se reunirá nuevamente mañana y discutirá la posibilidad de imponer un cierre en las festividades de Tishrei.