Coronavirus. “En Israel ninguna personas es vacunada por primera vez si no tiene asegurada la segunda dosis”

Itongadol.- El periodista israelí nacido en la Argentina Gabriel Ben-Tasgal afirmó que Israel pudo desarrollar su campaña de vacunación masiva contra el coronavirus al acceder a las dosis de Pfizer y Moderna porque en el país “hay dinero para poder comprar las vacunas”, y destacó que también cuenta con “un sistema de distribución buenísimo”.

En declaraciones al canal de noticias TN, Ben-Tasgal explicó que “todo israelí debe pagar un servicio de salud y se le descuenta el 3,5 por ciento del sueldo” que va a una aseguradora. Estas compañías, según indicó, en cada barrio tiene una representación que cuenta con todos los datos. “La aseguradora se comunica con cada uno y dicen cuando tiene el turno para vacunarse”, añadió.

“De esa forma van vacunando primero a las personas mayores de 60 años, luego a las personas con riesgo y desde esta semana empiezan a vacunar a los maestros para permitir que los chicos vuelvan a clases”, comentó.

“Las vacunas que son de Pfizer y Moderna y la ventaja (en Israel) es que hay dinero para poder comprar las vacunas”, dijo el analista, quien aclaró que el país también cuenta con “un sistema de distribución buenísimo”.

Al explicar el éxito de la campaña de vacunación en Israel, el analista contó que el primer ministro Benjamin Netanyahu les dijo a los empresarios de Moderna y Pfizer que “si le quieren explicar al mundo que sus vacunas sirven y que se puede vacunar a toda la población, pueden tomarnos como ejemplo a nosotros pero a cambio les pedimos que no nos priven de vacunas”.

Ben-Tasgal explicó que Pfizer ha decidido que como Israel puede demostrar que es posible la vacunación envía 700 mil dosis por semana. Además aclaró que el país cuenta con “un sistema de refrigeración especial desarrollado en Israel para que puedan ser trasladadas las vacunas de un lugar a otro sin peligro”.

En este contexto confirmó que hay ciudades donde jóvenes de 30 años ya comenzaron a ser vacunados cuando sobran dosis tras cumplir con los pacientes mayores de 60 años y los grupos de riesgo.

Ben-Tasgal dijo que “dos millones de personas recibieron la vacuna en Israel e incluso algunos ya recibieron la segunda dosis” en una población que supera los 9 millones de habitantes.

También describió su experiencia con la vacuna. “Yo me he vacunado y más allá de que me quedó el brazo dormido durante dos días, que fue lo que me molesto un poco, no tengo ningún síntoma”, manifestó.

De acuerdo a lo informado por el periodista, el Hospital Sheba de Tel Aviv anunció en las últimas horas que a partir de la experiencia vivida en Israel se pudo determinar que “a la semana de ser vacunados el 10 por ciento de las personas ya empieza a tener anticuerpos pero a las dos semanas ya es el 50 por ciento”. No obstante se aclaró que no está totalmente inmunizado hasta recibir la segunda dosis.

En este sentido, el periodista aclaró que “ninguna personas es vacunada por primera vez si no tiene asegurada la segunda dosis”.

Durante la entrevista concedida a TN, el periodista nacido en la Argentina comentó que en Israel “si tienes 30 años y no entras en el grupo de privilegiados que se vacunan primero pero vives en una ciudad donde sobran vacunas, porque no toda la gente se ha presentado, te mandan un mensaje avisándote de que sobran vacunas y puedes venir igual. La gente va corriendo y se vacuna”.

Asimismo, el analista internacional también destacó las ventajas del sistema de salud israelí, que según explicó “es de la época socialista y obligan por ley a todos a estar vacunados”.

“Hay ciertas novedades. Dos de las empresas montaron carpas y uno va con el auto hace cola y saca e brazo, te inyectan y seguís viaje. Con tu tarjeta y seguro médico te confirman que te vacunaste y te envían la invitación para la segunda vacuna”, precisó. Ben-Tasgal comentó que en Israel “se utiliza cierta tecnología para que todo el mundo sea vacunado”.

Además, el periodista indicó que Israel continúa con el desarrollo de su propia vacuna aunque consideró que si se puede comprar “no hay que esperar”.

Sobre los efectos de las vacunas aclaró que “no es nada grave”. “Como somos un país pequeño cuando a alguien le pasa algo enseguida se lo comenta a otro y enseguida sale en las redes sociales” dijo Ben.Tasgal quien aclaró que la vacuna provoca un poquito de fiebre, pero insistió en que “no hay ningún tipo de problema”. “Incluso aquellos pacientes oncológicos han recibido la vacuna”, aseguró.

Finalmente, el periodista comentó que la campaña de vacunación ha provocado un efecto adverso en población porque la gente empieza volver a salir y no cumplir las indicaciones sanitarias. “Hay que convencer a la gente de que no salimos del problema y acelerar la vacunación para tener la gente vacunada. Cuando termine de recibir la segunda vacuna estoy esperando que me den el pasaporte verde que supuestamente me va a permitir ir al cine y hasta viajar”, concluyó.