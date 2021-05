Coronavirus en Israel: grupo de expertos de la salud se expresó en contra de la eliminación de restricciones

Agencia AJN.- El equipo de expertos del “Magen Israel”, el programa nacional de lucha contra el coronavirus, expresaron esta mañana que no se les realizó consultas previo al anuncio del ministro de Salud, Yuli Edelstein, sobre la eliminación de la mayoría de las restricciones para el próximo 1 de junio.

Según citó la televisión estatal israelí (KAN), una fuente del equipo de expertos indicó que es “más que sorprendente” y que “plantea dudas sobres los motivos que están detrás de la decisión en esta etapa”.

El viceministro de Salud, Yoav Kisch, se refirió a estas declaraciones y explicó que las mismas fueron tomadas por altos funcionarios de sanidad, incluido Najman Ash, que es el director del programa “Magen Israel”.

Kisch recordó además que el mes pasado en una reunión con el equipo de expertos se había remarcado que “si dentro de un mes los índices de morbilidad continuaban manteniéndose bajos, se eliminarían restricciones”.

Ayer el ministro Yuli Edelstein informó que a raíz de los bajos y estables índices de morbilidad por coronavirus pese a la apertura de la actividad económica y el sistema educativo, no se extenderá la vigencia de las restricciones por la pandemia. Es decir que no será necesario presentar el “pase verde” que portan los vacunados y no habrá limitaciones de cantidad de personas para permanecer en un mismo ambiente.

Según dijo, en estas semanas se debatirá la obligación de uso de barbijos en espacios cerrados.