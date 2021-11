Coronavirus en Israel: afirman que comenzó la quinta ola

Agencia AJN.- Mientras continúa subiendo el ritmo reproductivo básico del coronavirus, el encargado de diseñar las políticas de lucha contra la pandemia en Israel, Salman Zarka, reconoció anoche que la quinta ola comenzó en ese país.

En diálogo con la televisión estatal israelí (KAN), expresó: «No estamos en medio o entre olas, ya estamos en el inicio de una nueva».

A continuación, en declaraciones que le brindó a la periodista Katy Dor, indicó: «Cuando pensábamos en la quinta ola, no dimensionabamos un aumento de casos así. Pensábamos en la llegada de una nueva variante desde el extranjero, en lo que está pasando ahora en Europa. El aumento del ritmo reproductivo básico es muy rápido y temprano, no lo quiero llamar quinta ola u ola, quiero la ayuda de la población, que la apaguemos y volver al gráfico descendente».

Israel ya teme por las fiestas que se acercan, tanto judías como no, como ser Janucá, Navidad y Año Nuevo, y las reuniones que ellas generan. Si continúa el aumento de caso, no se descarta que se analicen restricciones, como ser la reducción de participantes en reuniones en ambientes cerrados de 600 a 400, eventos sin pase sanitario en edificios de 100 a 50 y la vuelta de uso de barbijos en áreas abiertas.

A pesar de esto, el profesor Gili Regev Yochai del Hospital Tel Hashomer señaló a KAN que, «los datos preliminares de la investigación de anticuerpos muestran que el efecto del refuerzo sobre la efectividad de la vacuna es significativamente mayor que la segunda dosis de la vacuna».

Coronavirus en Israel

El Ministerio de Salud de Israel publicó este miércoles un nuevo reporte de coronavirus y del mismo se desprende que en las últimas 24 horas 605 israelíes dieron positivo por Covid-19.

El 9% de los nuevos casos corresponden a personas que ya se dieron la tercera dosis de refuerzo contra el coronavirus.

En Israel hay 122 casos graves de los cuales solo 78 requieren de un respirador. Actualmente hay 6.606 personas cursando la enfermedad.

Es decir que, como resultado de la pandemia que tiene en vilo al mundo a poco de cumplirse dos años de su inicio, de 6.606 personas que cursan la enfermedad, solo 200 requieren de atención hospitalaria, el resto, 6.406 están en reposo domiciliario, según indica el Ministerio de Salud.

Desde iniciada la pandemia 1,340,481 se contagiaron del coronavirus, solo 8.180 fallecieron. En el país viven más de 9.3 millones de habitantes.

La representante del Ministerio de Salud de Israel, Ilana Gans, expresó en una audiencia celebrada en el Comité de Legislación, Derecho y Justicia de la Knesset que el coeficiente de contagios subió a 1.08%, y añadió que los nuevos casos confirmados son menores de edad que aun no accedieron a la vacuna.

Gans agregó: «De un análisis de datos que hicimos para intentar explicar el aumento de casos vemos que la masa crítica está en los chicos que aun no fueron vacunados».

«Las edades son entre 6 y 11 años que es la franja etaria que aun no se vacunó y otro 20% y 30% que tiene 12 años y más. Relacionamos este aumento a esto y no a un inicio de deterioro de inmunidad. No tenemos datos que sostengan esto», añadió.